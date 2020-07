Senador Ossandón anunció que votará a favor de retiro de fondos de las AFP: "Se acabó el tiempo para llegar tarde a todo"

11:58 "Hoy no es la prioridad defender ningún interés personal o de grupos en especial: es el momento de las personas, de las familias", aseguró. De esta forma, ya son cuatro los legisladores oficialistas que confirmaron su apoyo a la iniciativa.

El senador Manuel José Ossandón (RN), confirmó durante esta jornada y a través de una declaración pública, que se sumará al apoyo del retiro de fondos de las AFP. Contando así, con el voto a favor de cuatro legisladores oficialistas, número que permitiría la aprobación de la reforma en la Cámara Alta.

En el comunicado, el parlamentario explicó sus razones, comentando que aún se encuentra en recuperación por coronavirus.

"Aun cuando me encuentro todavía en recuperación del Covid-19, guardando el debido reposo que indican los médicos, me he visto en la obligación de buscar esta forma de comunicación con ustedes, que son los que sufren los rigores diarios de esta pandemia", comenzó.

Ossandón, aseguró que la emergencia "ha desnudado la marginación, la pobreza, las deudas que aquejan a la mayoría de ustedes, de donde se desprende la desidia de la que acusan a buena parte de las instituciones políticas".

Y en este tono, planteó que "se acabó el tiempo para llegar tarde a todo y de apuntar con el dedo y tratar de traidores a quienes hemos sido consecuentes y estamos convencidos de que Chile cambió, que el 18 de octubre no fueron los comunistas si no la gente que salió a la calle a manifestar sus angustias y problemas que muchos escondidos en las cifras macroeconómicas no quisieron ver", añadió.

Ossandón, esgrimió una serie de argumentos, concluyendo que "por eso, creo firmemente que el Estado debería ayudar a la gente de manera directa. Sin embargo, eso no ha ocurrido y por ello hay que aferrarse a lo que es posible hoy".

Avanzando en sus palabras, el legislador replicó que su "convicción es que los aires de rebeldía que soplan en el mundo y en Chile responden a que las personas se cansaron de esperar".

Sobre su voto, aseguró que "es lo mejor hoy para ese Chile real que muchos no quieren ver. (...) Hoy no es la prioridad defender ningún interés personal o de grupos en especial: es el momento de las personas, de las familias. Por esta razón, mi voto con plena convicción en el Senado será a favor del retiro del 10%", cerró.