[VIDEO] Martín Pradenas rompió el silencio a días de ser formalizado por violación a Antonia Barra: "En cualquier momento ella podría haberse ido"

Para el próximo martes 21 de julio a las 09:00 horas se fijó la audiencia de formalización en contra de Martín Pradenas, por los delitos de abuso sexual y violación. El sujeto es acusado de atacar a la joven Antonia Barra, quien después de los hechos denunciados se suicidó.

Fue el mismo imputado quien a través de una entrevista rompió el silencio y desmintió los hechos por los que se acusa.

Pradenas, aseguró que es "completamente inocente" y que en el caso "se mintió y manipuló información". "Yo y mi familia hemos guardado silencio durante mucho tiempo y ahora puedo desmentir", explicó.

Sobre la inocencia que asegura tener, sostuvo que "no porque se me haya hecho un juicio público quiere decir que no lo soy".

En la oportunidad, también habló del video que fue viralizado en las últimas semanas, donde se lo ve junto a Antonia. "Si bien es un video del cual no me siento orgulloso, fue sacado de contexto, solo pusieron la parte que me deja en mala posición(...) Ese video en total dura 15 minutos, sacaron la parte que me deja en mala posición y únicamente expusieron 15 segundos", sostuvo.

Con ello, añade que en aquel video que señala, se vería "cómo con Antonia nos damos besos, abrazamos, y después nos vamos como personas normales. De hecho, había más gente que si hubiese pasado algo, habrían intercedido".

"En cualquier momento ella podría haberse ido", sentenció.