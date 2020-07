Los chilenos de nombres "difíciles" agradecen que las redes piensen en ellos

Hace unos días, la famosa red social orientada al mundo empresarial y la búsqueda de empleos, LinkedIn, incorporó una nueva función que permite a sus usuarios grabar mensajes de audio de hasta 10 segundos para decir sus nombres, de modo que si alguien quiere contactarlos tenga la certeza de que los va a pronunciar bien.

Por supuesto, esta iniciativa fue creada pensando en las personas que tienen nombres "difíciles" para el país en que residen, ya sean éstos muy poco comunes, de origen extranjero o creaciones de sus propias familias.

Para el ingeniero comercial Felipe Orthous, la de LinkedIn es una excelente iniciativa, puesto que "al ser una red profesional creo importante que la información se maneje de la manera más correcta y precisa posible". Además, el profesional comentó a hoyxhoy que en reiteradas ocasiones ha escuchado mal su apellido. A veces de formas simplemente erróneas, pero en otras oportunidades de maneras divertidas que dan la impresión de que se estuvieran burlando de él.

También ha tenido inconvenientes con su nombre el relacionador público y periodista Gianni de Marchi, quien también celebró la idea de la red social. "Tengo una colección de nombres que me han puesto", aseguró. No sabe si es porque la gente no lee bien su nombre, lo escucha mal o todas las anteriores, pero le han dicho Giannini, Janis, Yari, Gino y hasta Yuri. Incluso, contó, "para un amigo secreto en un trabajo en que llevaba poco tiempo me llegó un set de esmaltes de uñas porque pensaron que era mujer".

Si bien en LinkedIn uno suele incluir en su perfil una foto propia, para De Marchi no está de más que también se escuche la voz del usuario para disipar cualquier duda. "Con este tipo de herramientas no hubiera pasado eso", dijo con seguridad.

Otro caso interesante es el de la manicurista Lyly Acuña, quien comentó que siempre pronuncian su nombre como "Laili" , "Lailai", como si fuera en inglés o algo así. Oriunda de Venezuela, contó que en su país no pasaba eso, pero desde que llegó a Chile empezó a darse esta especie de anglicismo de su nombre, que en realidad se pronuncia "Lili".

"Yo no uso LinkedIn pero quizá podría ampliarse esta idea a otras plataformas y redes sociales, de modo que ya no se den más estos malentendidos", señaló. No obstante, reconoció que en varias ocasiones le parecen muy divertidos.

Alivio para los demás

La comunicadora audiovisual Amancai Potocnjak, otra ciudadana de nombre "difícil", destacó que dar a conocer los nombres mediante mensajes de audio puede ser también un gran alivio para las personas que deben ponerse en contacto con personas como ella.

"Yo noto la incomodidad de quien me llama al no poder pronunciar bien mi nombre", sostuvo.

En esto coincidió la periodista Josefina Majewsky, a quien han llamado Josefina Majestic, Mawhisky, Majeuskyn o Majestin, por mencionar algunos ejemplos. "La forma en que más digo mi nombre es deletreando, lo aprendí muy chica: Josefina eme a jota e doble v ese ka y griega", dijo.