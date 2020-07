Así se está armando el sobrecargado calendario deportivo del 2021

Cancelaciones y reprogramaciones es lo que más ha marcado el calendario deportivo de este 2020 debido a la propagación del coronavirus. Muchas competencias quedarán para el próximo año, dejando un calendario sobrecargado de actividades que se vieron modificadas, y a las que se le han seguido sumando más torneos.

Así, hasta el momento hay cuatro competencias globales que se realizarán en el 2021. La más relevante y que mayor polémica desató son los Juegos Olímpicos de Tokio, que finalmente quedaron fijadas desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto, con los Juegos Paralímpicos entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre.

Mover la fecha no fue fácil, ya que el Comité Olímpico Internacional reconoció a mediados de mayo que la medida les costará unos 800 millones de dólares. 650 de ellos destinados a lo que debe asumir el COI y los organizadores.

La diferencia de 150 millones está pensada en préstamos para las federaciones internacionales y 200 comités olímpicos nacionales que están con problemas económicos debido a la imposibilidad de organizar y participar en competencias, pese a que los entrenamientos se han ido retomando poco a poco, como es el caso de los atletas chilenos desde el jueves pasado.

Los deportes olímpicos no son los únicos que sufren. El fútbol se ha visto especialmente afectado por lo que sucede en Europa y Sudamérica. Así, la Eurocopa quedó para el 11 de junio al 11 de julio del 2021, a la espera de completar a sus clasificados. Además, la FIFA ya informó que aplazó los Mundiales femeninos Sub 17 y Sub 20 para el 2021. Del 20 de enero al 6 de febrero se jugará en Costa Rica el Sub 20, mientras que India espera el Sub 17 para el 17 de febrero al 7 de marzo.

A eso hay que considerar que por calendario el 2021 se debe jugar el Mundial Sub 20 masculino, que está previsto para mediados de año. El Sudamericano se asignó a Ecuador para la segunda quincena de enero, país que en ciudades como Guayaquil y ahora Quito ha sido muy afectado por el Covid-19.

Mirando más hacia el futuro, el Mundial de Atletismo pasó al 2022 para no chocar con Tokio y se realizará del 15 al 24 de julio en Oregón (EE.UU.). El Mundial de Natación también se movió al año par y figura entre el 13 al 2 9 de mayo en Fukuoka (Japón).

Recientemente los organizadores de Tokio confirmaron que la estructura del calendario se mantiene, pese a mover un año la cita olímpica. Por ejemplo, el sóftbol será el primer torneo en salir a la cancha el 21 de julio, dos días antes de lo que será la inauguración oficial.

Dos días después de eso será el turno de la primera chilena en competir. La tiradora con skeet, Francisca Crovetto, disputará las clasificaciones individuales en el Campo de Tiro de Asaka en la mañana del domingo 25 en Tokio, la noche del sábado 24 en el país.

En la mañana nipona de ese mismo domingo será también el turno de Fernanda Aguirre en el taekwondo en la categoría -57 kg. Según la planificación, esa misma noche en el Makuhari Messe Hall A se definirán las medallas para las damas.

Paralelo a ellas dos, también competirá Clemente Seguel en la vela. El laserista largará desde el Puesto de Veleros de Enoshima al mediodía de Japón de ese domingo.

En caso de clasificar en el vóleibol playa, los primos Marco y Esteban Grimalt deberán jugar las clasificatorias de la cita desde el sábado 24.