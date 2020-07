Lagos Weber se retractó y no presentará indicación para aplicar impuestos a sueldos altos por retiro de fondos de las AFP

14:29 "Esa propuesta que hice, me quedó claro a partir de conversar con algunos colegas, no se comparte", explicó.

El senador Lagos Weber se retractó de la propuesta de que las personas con altos sueldos, paguen impuestos por el retiro del 10% de los fondos de las AFP.

Fue durante la discusión en la Comisión de Constitución del Senado, donde informó su decisión, asegurando que "hice una propuesta en el sentido de introducir algún grado de tributación a aquellas rentas chilenas por sobre $6 millones mensuales, el promedio en un año, estamos sobre $72 o 74 millones. (Con el fin) de hacerlo más progresivo, porque algunos de nosotros creemos en la justicia y en la progresividad tributaria".

Sin embargo, reconoció que la propuesta no contó con el apoyo necesario. "Primero hay que tener apoyo político y esa propuesta que hice, me quedó claro a partir de conversar con algunos colegas, no se comparte. Tal vez no se comparte en hacerlo ahora, eso es lo que me han indicado, no es tal vez el tema más de fondo".

Además, explicó que "lo más fundamental de esto, para presentar mi propuesta en ese sentido, es que se requiere la participación del Ejecutivo. El Ejecutivo a mi juicio, de manera inexplicable, decide no hacerse parte de esto".