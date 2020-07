Tini Stoessel se quebró en vivo tras hablar sobre su relación con Sebastián Yatra

En una reciente entrevista con el programa "La peña de Morfi" la argentina Tini Stoessel se quebró en llanto luego de recordar su relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

En el espacio de Telefe explicó que “me emocionó porque me hizo acordar de los shows en vivo”.

"El cariño y el amor por esa persona sigue estando (…) No sé qué me pasa, estoy sensible. A pesar de todo siempre va a haber un cariño gigante. Es totalmente así”, aseveró la trasandina.