Padre de Antonia se refirió a la eventual infiltración de Pradenas en grupo de WhatsApp: "Tiene el control de todo"

En una conversación con Mentiras Verdaderas de La Red, Alejandro Barra, se refirió al video que publicó Martín Pradenas.

"El video deja mucho que desear (…) Yo ahora estoy frente a una cámara, hablando lo que se me viene a la cabeza, porque tengo la verdad. No necesito una muela (de audio) como la tiene el señor ahí en un oreja. Es un video editado muchas veces para que salga ‘correcto", expresó.

Además, el papá de Antonia agregó que "él dice: ‘Yo entregué las pruebas que me pidieron’, el celular por ejemplo. Y hoy en la formalización, manifestaron que el señor no entregó el teléfono que corresponde, el que andaba trayendo ese día y que nosotros solicitamos el 18 de septiembre".

Alejandro sostuvo que "fue una de las tantas cosas que se usaron para desorientar la investigación".

"También dice que entregó su notebook, pero no dice la verdad. No dice que borró 14.900 fotos de ese equipo. Cuando alguien habla con la verdad y no le tiene temor a nadie, no se niega a hacerse un examen psicológico", añadió.

Ayer el abogado querellante reveló que Martín Pradenas se habría infiltrado en el grupo de WhatsApp, "Justicia para Antonia" sobre esto, Alejandro Barra manifestó que "demuestra que tiene el control de todo. No tiene vergüenza, ni se arrepiente de nada“.

Finalmente, aseveró que las personas como Pradenas "tienen una red de protección, que si les pasa algo, la van a hacer mover".