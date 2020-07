De Urresti y votación del 10%: “Si el Gobierno intenta hacer un veto o intenta ir al TC, no me cabe duda que habría una tremenda protesta social”

12:26 El senador PS y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso De Urresti, señaló: “lo pido con todo el respeto democrático, que el Gobierno no cometa provocaciones, no quede preso de su ideología pro empresa de protegerle el negocio a las AFP y entienda que hay una mayoría política, social, democrática, que va a votar a favor del proyecto de ley”.

“En el retiro de fondos se ha construido una mayoría social y política que se debiera traducir en 27 o 28 votos. Creemos que el fondo de compensación solidario es un espejo, una fórmula para resarcir lo que significa la disminución de fondos y ayuda al debate de fondo que debe animar esta discusión que es nuevo sistema de seguridad social que consagre ese principio y no lo que hoy se han convertido las AFP, que es una cuenta de ahorro forzosos que tenemos todos los chilenos, pero que a la hora de proteger, (…) no sirve para tener pensiones dignas”, dijo el senador PS y presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso de Urresti.

“Lo que ocurre en Chile es que tenemos un sistema con pensiones miserables, son de hambre, entonces nadie está tranquilo de que estando en casa puede decir ‘descanso tranquilo, tengo la vejez resguardada’. Todos nos vemos enfrentados a hacer gimnasia financiera, una vez jubilados es algo tremendamente injusto y las AFP han sido egoístas, han sido miserables a la hora de ayudar a la población, de ayudar a los afiliados en momentos tan duros como éste”, señaló en Radio Universo.

“El ministro del Interior desconoce lo que es la legislación chilena y que entienda que aquí hacemos un cambio constitucional, hacemos una reforma a un artículo transitorio de la Constitución, estableciendo que por única vez y por circunstancias extraordinarias del Estado de catástrofe, que se autoriza a esta situación (el retiro del 10%)”,agregó.

“Resulta paradójico que este gobierno, siempre que pierde en el parlamento, acusa vulneración a la Constitución y no le quepa dudas que la derecha, Allamand, van a reclamar inconstitucionalidad, que tienen que ir al TC, que son dos tercios, es lo que ha hecho la derecha, refugiarse. Como ya no les quedan senadores designados, como ya no les queda respaldo en muchos lugares, se refugian y tratan de deslegitimar diciendo que esto no corresponde”, puntualizó. “Es una actitud anti democrática bastante persistente por parte del Gobierno y la derecha”.

Sobre los escenarios que se vienen, De Urresti “En primer lugar yo creo que hay que salvar los obstáculos que quedan, ganar en sala, ganar en tercer tramite mañana en la Cámara y que quede el proyecto listo para despachar a ley, luego si el Gobierno intenta hacer un veto o intenta ir al TC, no me cabe duda que habría una tremenda protesta social y habría un tremendo descontento.Lo pido con todo el respeto democrático, que el Gobierno no cometa provocaciones,no quede preso de su ideología pro empresa de protegerle el negocio a las AFP y entienda que hay una mayoría política, social, democrática, que va a votar a favor del proyecto de ley y ahí se ve una visión ideológica, los principios de proteger a las empresas a como dé lugar muchas veces han colocado al Presidente del lado de los empresarios y no del lado de la ciudadanía donde hoy son millones las personas que exigen, que piden fórmulas para disponer de recursos, sería inadmisible que recurrieran al Tribunal Constitucional o vetaran, sería una protesta social brutal en este país”, sentenció.

“Este Gobierno, y ese es el problema, no conecta, sus ministros no recorren el país, no recorren las calles, no escuchan a la gente”, agregó.

Consultado si sus palabras se podían interpretar como una amenaza, respondió: “Usted me pregunta lo que yo creo que va a suceder y yo estoy haciendo un análisis, no estoy llamando a esto, hago una constatación de la realidad. El martes pasado hubo manifestaciones, imagínese si esto fuera en el sentido contrario, sería brutal. Por favor no ponga palabras en mi boca, ud. ha hecho una pregunta de qué creo y aquí habría una protesta brutal porque la gente está desesperada. No es en contra del Gobierno, es por desesperación, por decir ‘uds. no nos representan, no están sintonizando’. Los que apoyan no es gente de oposición ni de izquierda, es gente desesperada, que me dicen ‘yo no voté por usted, pero lo felicito por impulsar esto porque es la única posibilidad’”.

“Hemos colaborado, yo respeto al Presidente, es el que Chile eligió democráticamente”, dijo De Urresti en alusión al Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019 cuando él era vicepresidente del Senado. “Hoy vemos un Gobierno autista, a un Presidente que no escucha, que descalifica esta política, después se verá cómo se reanuda la economía, pero sin vetos ni descalificaciones, eso nunca lo haré, siempre estaré disponible a apoyar lo que venga, pero cuando el Gobierno se pone del lado de las AFP, la industria de las AFP”.

“Esto se debió haber anticipado y la industria debió haber sido más solidaria al enfrentar la crisis, seguía de forma grosera sus utilidades. Hace años teníamos a ejecutivo bebiendo cual narcos alcohol en un yate en Centro América, entonces es una industria que no estuvo a la altura de sus utilidades. El nivel de preocupación por la calidad de los jubilados, nunca fue efectiva”, afirmó.