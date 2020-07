Lisandra Silva compartió antigua postal y se refirió a su cuerpo: "Estaba tocando el límite de la anorexia"

Esta jornada Lisandra Silva publicó una antigua foto en sus historia de Instagram donde quiso concientizar a las personas sobre la anorexia.

Junto a la imagen, la cubana escribió que “esta era yo 8 años atrás! Ahora veo esta foto y me doy cuenta que estaba tocando el límite de la anorexia! Lo peor es que no me daba cuenta! No me veía delgada, quería bajar de peso aún más! Es increíble cómo funciona la mente. Simplemente continúas a verte gorda”.

“Lo importante es encontrar un equilibrio y comer saludable”, cerró Silva.