Universidad Católica decidió no realizar actividades presenciales durante agosto y septiembre

14:27 "Hasta el momento no se ha definido una fecha de retorno presencial, pero podemos asegurar que los estudiantes no regresarán antes del 5 de octubre para desarrollar sus actividades prácticas presenciales y que los académicos y funcionarios no lo harán antes del 14 de septiembre", afirmaron las autoridades.