Martina "Tini" Stoessel: "Con la soledad siempre fuimos buenos amigos"

Acostumbrada desde niña a estar frente a una cámara o sobre un escenario todo el tiempo, Martina "Tini" Stoessel asegura que le ha venido bien estar confinada en su casa en Argentina, rodeada por su familia y hablando con sus amigas por videollamada.

En mayo, en pleno tiempo de cuarentena por la pandemia, la cantante argentina anunció el fin de su relación con el colombiano Sebastián Yatra, por lo que ha debido pasar el quiebre encerrada.

Sin embargo, la exVioletta no ha dejado de lado sus planes laborales y ha seguido lanzando sencillos del que será su tercer disco de estudio como Tini, que sucederá a "Quiero volver" (2018), el álbum que la tuvo todo el año pasado de gira por Europa y Latinoamérica, incluyendo una parada en Chile.

El último de esos adelantos es "Ella dice", un pegajoso hit de corte urbano para el que colaboró con el trapero argentino Khea y que en una semana supera las 12 millones de reproducciones en YouTube.

A mí siempre me gustó la música para bailar, pero porque siento que es una gran compañera. De hecho, nos identifica a todos, cuando llegaba el fin de semana y podíamos salir a bailar, pase lo que pase era como 'bueno, ok, voy con mis amigos, le pongo pilas y vamos a bailar' porque te termina sacando una sonrisa. En general siento que la música, sea del género que sea, es un gran compañero en cualquier momento que esté viviendo y así me acompañó a mí desde chiquitita. Entonces sea bailable o balada lo veo bien porque siento que la música siempre hace bien al alma.

Creo que como para todos, a todos nos impresionó todo lo que está pasando. Al principio no entendíamos nada y de a poquito nos fuimos acostumbrando a la situación. Pero sí el contraste fue muy abrupto, de estar casi todos los días subida al avión a de repente estar todos los días en el mismo lugar, dormir todos los días en la misma cama, no cambiar de horario y eso generó un cambio bastante grande. Pero la verdad es que lo aproveché. Estoy con mi familia, que gracias a dios nos llevamos súper bien, tenemos una muy linda convivencia. Siento que cuando uno frena después de haber vivido una cosa tan loca como la que yo viví el año pasado, el tiempo también te sirve para procesar todo lo que viviste y valorarlo mucho más, desde otro lugar. Y también en lo personal me vino bien un poco de estar acá en familia, trabajar desde casa. Obvio extraño ir al estudio, extraño a mi equipo, extraño los shows, como todos extrañamos lo que era la vida de antes, pero bueno, hay que tener paciencia.

Obviamente, claro, para todos es un cambio y quizás pensando en la vida que quizás el artista suele tener fue bastante radical el cambio. Pero no me quedé en lo negativo, me amoldé bastante bien. Y también, con la soledad siempre fuimos buenos amigos, es como que me gusta estar en mi cama, sola, reflexionando o escribiendo, me llevo bien conmigo misma y eso para todo este tiempo fue positivo.

Depende de la semana, esta semana que estuve de lanzamiento sí tengo más un horario de promo, pero hay semanas que estoy mucho más tranquila, semanas que son mucho más para mí. Hay semanas que me pongo más actividades personales, mis clases de canto, mis clases de baile, gimnasia y nada, intento como mover el cuerpo. Me gusta mucho maquillarme entonces estoy practicando bastante eso, me gusta jugar con el pelo, todo ese mundo me gusta mucho. Hay días que simplemente me los tomo para mí y no hago nada y lo disfruto y siento que me viene bien aprovechar este tiempo. Y también estuve mucho en contacto con mis amigas, mucho y me vino demasiado bien. Ellas siempre fueron como una reprioridad en mi vida, pero ahora que tuvimos el tiempo de estar recontraconectadas fue muy lindo también.

Colaboración con algún artista chileno creo que no tengo, y de hecho con Camila tenemos muchas ganas de hacer algo juntas en algún momento, lo venimos hablando. Nosotras dos somos íntimas amigas, hablamos todo el tiempo, entonces es algo que seguramente en algún momento esté en los planes hacer algo que nos represente y nos identifique a las dos, porque la verdad es que musicalmente venimos de mundos bastante distintos y creo que va a ser interesante poder unir esos dos mundos en algún momento y pensar algo lindo para los dos; también lo que significaría para nosotras siendo tan amigas, así que me encantaría.

Comparación con un show en vivo no hay. Al principio sí me costaba un poco más porque quizás uno está acostumbrado a otra energía y de repente te das cuenta que estás sola con la cámara y de a poquito me fui sintiendo más cómoda. Justo me dijeron existe la posibilidad de hacer shows, pero sin público, que haya músicos también y eso está bueno, quizás hacer streaming que no sea yo solamente sino también tener a mis músicos. Quizás pensar en esas posibilidades está buenísimo, que se abran algunos lugares para que la cosa de a poquito vuelva un poco más a la normalidad.