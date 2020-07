Ex súper de Pensiones: “El dinero estará disponible un año, no hay que atolondrarse”

“A las personas les va a significar la posibilidad de acceder a una cantidad de dinero importante y lo que tiene que hacer cada uno es ver bien en qué va a gastar este dinero porque para mucha gente hay una necesidad inminente porque han perdió el trabajo y necesitan dinero para poder vivir. Otras personas, que no están en esas condiciones, creo que lo aconsejable es que lo piensen, tienen un año y no hay que apresurarse. El dinero estará disponible durante un año, no hay que atolondrarse, hay que pensarlo bien hay gente que quiere invertir, hacer distintas cosas y hay que pensarlo bien para que no se pierda si no lo necesita gastar inmediatamente”, dijo Guillermo Larraín, ex Superintendente de Pensiones y académico de la FEN, sobre la ley del retiro del 10% que promulgará el Presidente Sebastián Piñera esta jornada.

“Es bien difícil saber lo que va a pasar, no tenemos idea, son 11 millones de personas que tomarán decisiones y es difícil sabe lo que decidirá la gran mayoría. Yo intuyo que al menos un 30% pedirá la plata, que son las que están desempleadas, las que no han podido trabajar, debe ser un 30% de la fuerza del trabajo, exagerando un poco; el resto, el 70% restante no creo que tenga necesidad imperiosa, por lo tanto esa gente podría esperar”, dijo en Radio Universo.

“Si se da ese escenario, la situación en el mercado es más o menos manejable por las autoridades para que los precios no fluctúen demasiado, ese sería el mejor escenario, pero si todo el mundo se atolondra a pedir la plata, efectivamente puede generar un movimiento de precios inconveniente, entonces el llamado es a mirar las cosas con calma. Lo más seguro es traspasar la planta a la cuenta 2 de AFP, esto no tendrá un costo, pero este flujo no estará asociado a un costo, quedó en la ley y eso es lo más fácil, lo que minimiza la posibilidad de que haya problemas con los precios. Es tan grande esto, no ocurrió nunca en Chile, que es bueno tomar conciencia y que debemos actuar pro socialmente, y lo más seguro es tratar de mover la plata a la cuenta 2 y eso nos da tiempo para esperar un poco lo que va a pasar y tomar decisiones después”, sostuvo. “El efecto sobre la economía es positivo, pero es difícil de cuantificar cuanto puede ser”.

“Yo creo que esa altísima votación en las Cámaras refleja que hay un problema y tiene que ver con que esta pandemia ha obligado a cerrar la economía. Eso ha significa pérdidas de ingreso, de empleo, quiebras de empresas y hay mucha gente desesperada, en eso no hay que equivocarse, ha sido siempre así. Yo he sido partidario de que el costo de las transferencias a las familias haya sido de costo fiscal, yo me opuse a que sacaran platas previsionales porque el tema pensiones es tan grave que sacar recursos que no parecen son muchos, cuentan como un problema previsional. Habría preferido que fuera una transferencia del Estado a las personas, pero eso no funcionó”, acotó.

“Es interesante discutir por qué no funciono, porque la política social chilena que se diseñó en los ‘90, bien intencionadamente, se focalizó en los sectores más bajos. Hay que recordar que en los ’90, la tasa de pobreza era de 50% y hoy esta medida es del 9% y por lo tanto la política social se centró en ese segmento de ingresos más bajos, pero a medida que el país fue progresando, y acá hubo progreso, se generó una clase media que es más vulnerable de lo que se pensaba, pero la política social no fue adaptándose a esa nueva clase media. Si miras países desarrollados, las políticas sociales llegan más arriba que solamente los sectores más bajos y eso es lo que falta actualizarse ala política social chilena, generar instrumentos que brinden protección a la clase media que, en Chile, es bastante vulnerable. Ese es un trabajo importante a hacer en los próximos años y quedó manifestado en esta situación”, agregó.

“El sistema AFP, para explicar el crecimiento chileno, ha sido importante, pero el sistema financiero siempre es un instrumento, es un intermediador, no es promotor del crecimiento persé, el sector financiero lo que hace es ser un poco más eficiente en obtener recursos para financiar la inversión”, dijo. “Como se trata de un ahorro obligatorio, el sistema no tiene que ir a buscar recursos, le llegan solos y por otro lado, compra instrumentos financieros emitidos por las grandes empresas y tampoco hay que hacer esfuerzos tan grande. Yo cuestiono que el sistema de AFP haya sido tan crucial y hoy es menos importante, las empresas ya no se financian tanto con el sistema de AFP”, señaló Larraín.

“Lo importante es la apertura comercial y la integración a mercados internacionales, ese es el verdadero eje motor del crecimiento chileno y que utilizó el ahorro de los trabajadores para permitir la inversión, pero el motor es la apertura comercial más que el sistema de AFP”, explicó.

“Creo que hay que repensar el sistema de pensiones, el sistema requiere que haya ahorro, no funciona sin ahorro, hay que tenerlo claro. Ahora quién administra ese ahorro es distinto, pero quien lo vaya a hacer hará lo mismo que hacen las AFP. Ahora ¿dónde está la diferencia? No es en la gestión del ahorro (…) lo que tenemos que generar es un mecanismo donde el sistema en su conjunto permita, no solo elevar pensiones, sino que darle más certezas a los chilenos”.