Matthei: "Nadie me ha llamado para ser ministra del Interior. Ojalá no me llamen"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, descartó que la hayan contactado desde La Moneda para asumir el rol de ministra del Interior y Seguridad Pública ante un eventual cambio de gabinete.

La jefa comunal fue consultada al respecto y manifestó que “he escuchado varios nombres, entre los cuales, efectivamente, está el mío”, dijo a La Tercera.

Sin embargo, enfatizó que “nadie me ha llamado para ser ministra del Interior” y, entre risas, anticipó que “ojalá que no me llamen”.

“Es una situación muy, muy, muy difícil. Es una responsabilidad brutal”, agregó.

Por otra parte, también fue consultada sobre si el “populismo está permeando al Congreso”, a lo que manifestó que “no hay que ponerle motes ni señalar con el dedo a nadie", dijo la alcaldesa de Providencia.

“Pero no vamos a lograr un buen diálogo y buenas soluciones si nos dedicamos a señalar a los del frente con el dedo, diciéndoles que son brutos, irracionales, populistas o traidores. Ese es un lenguaje que tiene que erradicarse, porque esas acusaciones rompen toda posibilidad de diálogo constructivo y de generar confianzas”, añadió.