Bombo Fica hará reír con show virtual y ayudará a colegios vulnerables a comprar computadores

Él mismo bromea y dice que en estos tiempos de pandemia "he estado más guardado que carta de amante". Pero eso cambiará el próximo 22 de agosto, cuando Bombo Fica estrenará su primer espectáculo vía streaming.

"Bombo Fica el rey del humor (sin corona)" bautizó el show que tendrá un formato particular, porque en él el humorista estará sobre un escenario desde el que podrá ver las caras del público presente de manera virtual. "Eso me va a permitir de alguna u otra manera sentir, no la realidad normal, pero sí una empatía con el público. Voy a actuar con ellos en un escenario que esperamos que sea lo más glamuroso posible, porque tenemos que darle la sensación de espectáculo, que la gente sienta que está viendo un show al estilo de Viña del Mar", comenta Fica a hoyxhoy.

El humorista que siempre viste de blanco adelanta que, como es su usual en sus rutinas, en su primer espectáculo virtual abordará la actualidad, haciendo mención a la desigualdad que ha desnudado la pandemia. "Aquí la gente recién empezó a pegarse los gomazos y descubrimos que al final somos un país que vivía endeudado para fingir o creernos que pertenecíamos a un nivel social, donde el modelo nos ha invitado al consumismo para dar una imagen, y eso quedó al descubierto. Yo juego un poquito con eso y lo desnudo, yo no estoy diciendo nada que no sea verdad", dice.

Hoy en día estoy preocupado de otras cosa. Cuando yo hablé del endeudamiento en este país a nadie le preocupaba. Lo que valora la gente de mi trabajo es que yo planteo temas que son contingentes en el futuro, a lo mejor visionarios. No quiero pecar de arrogante, sino que los humoristas tenemos una misión de análisis sociológico de la realidad y vemos cosas que la gente no ve y las expresamos a través del humor y hacemos esta especie de denuncia. Yo hoy en día estoy tocando el tema de la pandemia, pero yo hablo del nuevo Chile, que es este Chile que a la gente le ha costado asumir, un Chile cosmopolita; lo que significa vivir con tantos hermanos extranjeros; lo que ha significado el empoderamiento de la mujer en la sociedad, que pasamos a una sensibilidad extrema. Uno está a favor de las luchas feministas, pero seamos honestos, llegó un momento en que uno preguntaba en el cine "¿están ricas las cabritas?" y te miraban con desprecio.

Yo hablo del chileno medio, de lo que está sufriendo, de los cambios, que antiguamente mi papá me decía: "Hijo, júntese con gente positiva" y hoy en día lo que menos queremos es juntarnos con un positivo, entonces es la ironía de la vida. Juego con esto de que hay gente que le dio el coronavirus y nunca se enteró, se cree que uno de esos fue Iván Moreira pero ahí el virus mutó y se convirtió en buena persona. Esas cosas yo las planteo irónicamente en el escenario. Comento que yo pensé que nos íbamos a morir, caí en la desesperación y mi señora me dijo: "Siéntate" y citó la frase del famoso filósofo chileno y honorable, Andrés Allamand, y me dijo: "Estai hablando puras heás". Juego con eso. Trato de identificar al chileno medio, ese siempre ha sido mi rol en el humor.

Ayudar a los niños

Además de marcar su debut en los espectáculos vía streaming, este show tendrá un giro social, ya que parte de lo que recaude por la venta de entradas será para comprar computadores y tablets para colegios de escasos recursos.

"Yo tengo la intención de hacer un pequeño aporte en el mundo de la educación, porque hay niños que no pueden ir al colegio; dicen: 'Vamos a hacer clases online' y estos niños no tienen computador, entonces ¿cómo igualamos la cancha? Yo estoy preocupado de los niños y los jóvenes, confío que pueden cambiar el destino de la patria", explica el oriundo de Purén.

"Yo soy un convencido de que los países son ricos porque han invertido en educación", complementa.

Un gremio golpeado

Aunque cuenta que ha podido vivir de los ahorros que tenía, sí dice que el gremio del humor ha sido fuertemente golpeado por las secuelas económicas de la pandemia. "Yo creo que hay una necesidad económica tremenda, que está un poco oculta, tengo muchos colegas que están vendiendo pan amasado, pizzas, productos congelados, o sea se han dedicado a hacer otras cosas para sobrevivir", comenta. "Ahora queda al descubierto y los artistas somos invisibles, no cabemos en ningún beneficio estatal, en ninguno", agrega.

Por eso ve con preocupación cómo el entretenimiento ha pasado a un segundo plano. "Dentro de las necesidades humanas la entretención es el último eslabón, o sea nadie está pensando en gastar en entretenerse, cuando es una necesidad humana. El entretenerse tiene que ver con una necesidad mental, pero en este país se interpreta que tiene que ver con el despilfarro, cosa que no es así", opina. Y cuenta que mandó a los canales de TV un piloto de un programa de humor que se llamaba "La picá del Bombo", pero que "a nadie le interesó, porque no les interesa, la industria del entretenimiento está 'ráscate con tus propias uñas'", sentencia.