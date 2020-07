Asociación de AFP y operación para el pago del 10%: " No va a haber una catástrofe en el mercado financiero, aquí no se va a caer Chile"

10:22 Fernando Larraín dijo que no habrá un efecto de "descalabro" tras la operación financiera que deberán realizar las AFP para obtener la liquidez para el pago de la fracción de los fondos previsionales, proceso que comienza este jueves.

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, dijo que la operación para el retiro del 10% de los fondos de pensiones, que comenzará el próximo jueves, no significará un efecto de "descalabro".

En conversación con radio Universo, el ejecutivo de la asociación gremial aseguró que se tratará de "un desafío operacional y logístico enorme", pero que "aquí no se va a caer Chile".

"Aquí no va a haber una catástrofe en el mercado financiero, aquí no se va a caer Chile, no van a haber catástrofes, acá va a haber una operación que las AFP la vamos a hacer de la mejor manera posible", aseguró Larraín"

Respecto del proceso, el gerente general de las AFP explicó que "la gente podrá hacer su solicitud a partir del jueves 30 de julio y la ley entrega 10 días hábiles para el primer pago, por lo tanto, si alguien solicita ese día, su pago va a estar el 13 de agosto".