Ministra vocera y eventual cambio de gabinete: "Si hay cambio o no hay cambio, va a ser en la convicción de que es lo mejor para Chile"

La ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, se refirió en radio Duna a la opción de un cambio de gabinete previo a la cuenta pública presidencial de este viernes, y tras la derrota sufrida por La Moneda en el Congreso, con la aprobación del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos.

Sobre la modificación en el equipo de ministros, que ha sido solicitada incluso por sectores al interior del oficialismo, la ministra Secretaria General de Gobierno dijo que "el Presidente ha sido bastante claro que todos los ministros estamos bien evaluados, contamos con la confianza del Presidente y que cualquier cambio de gabinete que se pueda suscitar hoy, mañana o pasado, es de atribución exclusiva del Presidente".

Rubilar, sin embargo, envió un mensaje a su sector y dijo que "lo que sí podría transmitir (...) sobre todo a la coalición con que gobernamos, nuestros partidos (...) más allá de las personas que estén en el gobierno en un ministerio o de las personas que estén en un partido, lo más relevante es entender que nos debemos a la ciudadanía, y hoy trabajar unidos, coordinados con mayor participación en lo que resta del Gobierno".

"Si hay cambio o no hay cambio, va a ser en la convicción de que es lo mejor para Chile y eso es lo que hay que esperar. Para que sea lo mejor para Chile, quiero insistir, no son personas en particular es un conglomerado que entiende que debe trabajar unido por nuestro país", añadió la portavoz.