Luis Gnecco opinó sobre la televisión chilena y aseguró que "es pésima"

En una conversación con la revista Wikén, el reconocido actor chileno, Luis Gnecco, se refirió a la televisión chilena y realizó una dura crítica.

En primera instancia se refirió a las grabaciones de la nueva novela de Canal 13, la cual se estrenaría este año pero debido a la situación actual no se pudo.

"Todo está súper interrumpido, intentamos seguir, no se pudo. Hubo todo un tema de protocolos, una discusión con el canal respecto de si parar o no parar (…) el canal quería que nosotros siguiéramos grabando", explicó.

Luego de aquello, dio paso a comentar la repetición de "Pacto de Sangre" que se esta dando en la señal privada y aseveró que "parecía un juego de niños al lado de La Jauría, y eso que es una de las mejores teleseries que se han hecho acá. Los actores hemos sido condenados a actuar como niños, y vivir una ficción del terror, porque, seamos honestos, hacemos televisión porque necesitamos vivir, y es lo que el sistema nos ofrece, es lo que hay, porque estamos en Chile, esa es la ficción que se hace en Chile"

Ante esto, apuntó a que "mientras más veo televisión chilena, más me convenzo de que es una gran mierda. No es mala, es pésima, y no es culpa de la gente que hace ficción, es culpa de un sistema de producción, un sistema ejecutivo"