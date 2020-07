[VIDEO] "Eso es show": El fuerte cruce entre Iván Moreira y Camila Vallejo donde tuvieron que intervenir los conductores

Esta jornada durante una conversación que se dio en el matinal de CHV, "Contigo en La Mañana", ocurrió un fuerte cruce de palabras entre la parlamentaria Camila Vallejo y el senador Iván Moreira.

En dicha instancia, la diputada se estaba despidiendo y manifestó que "tengo que irme ahora a las ollas comunes en La Florida" lo que generó la queja y risa del parlamentario UDI.

A lo que la conductora Monserrat Álvarez interrumpió preguntandole "¿Por qué se está riendo senador?"

"No es necesario decir que uno va a ayudar a la gente. Nadie se está muriendo de hambre, no mienta", respondió Moreira.

En ese instante, Vallejo aseveró que "mucha gente está muriendo por contagio porque está luchando contra el hambre. Esto está pasando con las ollas comunes, la gente tiene que sobrevivir. Así que ojo con el tono, ojo con la forma en que se habla porque hay un problema en todos los territorios".

A lo que el senador contestó que "eso es show, eso es show (…) Eso es parte del show de la izquierda, que va a ir a las ollas comunes".

"La gente se está muriendo por efectos del covid, nadie se está muriendo de hambre. Por eso voté por el 10%. Por eso hay una ley de protección del empleo, hay entregas de cajas de alimentos, hay subsidios de arriendo, hay postergación del pago de contribuciones. Y me vienen a decir que no hay nada", aseveró Moreira.

Ante esta situación los animadores, tuvieron que intervenir y Julio César Rodríguez expresó que "bajemos un cambio, la gente espera que tengamos una conversación con altura de miras".

Y Vallejo relató que "una vecina de La Florida me dijo que no comía hace cinco días. Eso no es show y yo le pido respeto".

A lo que finalmente, Moreira indicó que "por eso señorita, yo Ivan Moreira, Pinochetista, voté por el 10%. Pero nadie muere de hambre. El partido comunista se siente con la libertad de decir lo que quiera".