Retiro del 10%: Bancos llaman a privilegiar depósitos en cuentas y dicen que vale vista no es aconsejable

De cara a que se inicie el proceso de solicitudes y pago del retiro del 10% de los fondos de pensiones, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), dijo estar trabajando de manera coordinada "para que los dineros estén disponibles en las cuentas de nuestros clientes en los plazos definidos por la ley".

La agrupación gremial, además, llamó a los clientes a privilegiar los depósitos en cuentas bancarias y a utilizar canales digitales para evitar trámites presenciales. "La sugerencia es evitar filas y aglomeraciones y sólo concurrir a sucursales para trámites estrictamente necesarios".

Además la ABIF señaló que el pago mediante vale vista no es aconsejable pues "es un mecanismo que presenta complejidades", debido a que exige al beneficiario concurrir presencialmente para el cobro.

"Hacemos presente también la importancia de que las personas sigan los protocolos implementados para evitar fraudes y sean cuidadosos en el manejo de información sensible como claves, contraseñas, RUT y número de serie de documentos", dijo el organismo, que también recordó no abrir correos electrónicos de dudosa procedencia, llamó a cuidarse de mensajes donde se les soliciten datos personales y recordó acceder siempre a sitios web oficiales y que no se utilizarán intermediarios para la entrega del dinero.