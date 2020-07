Bancoestado y retiro del 10%: Cuenta RUT no tendrá límite para depósito y se aumentó monto de giro en cajas vecinas y cajeros

El presidente de Bancoestado, Sebastián Sichel, explicó mediante un video, que la cuenta RUT no tendrá límite para recibir el retiro del 10% de los fondos de las AFP que retiren los clientes.

La aclaración de Sichel, se produce debido a que dicho producto bancario tiene un límite de $ 2 millones, capacidad que no verá alterada por el depósito de los fondos de pensiones.

“Por ejemplo si usted recibe $ 1 millón, va a seguir con los $ 2 millones disponibles, si recibe $ 2 millones, va a seguir con los $ 2 millones. ¿Para qué? Para que no afecte los depósitos que usted pueda recibir de otros lugares que no sea este 10% y no afecte su capacidad de utilizar la cuenta RUT”, dijo el directivo, quien añadió que ello implica que no hay tope, hasta los $ 4,3 millones que pueden ser solicitados mediante la ley del retiro.

El presidente de Bancoestado además informó que la línea telefónica 6002007000 será habilitada para desbloquear las tarjetas de cuentas que han sido bloqueadas. El desbloqueo, dijo Sichel, también será activado mediante la última clave utilizada por el cliente. “Por lo tanto, si la recuerda va a ser activada de esa forma, si no la recuerda, llame por teléfono”.

Sichel también dijo que la entidad estudia extender horarios, de manera que en cada ciudad de Chile donde hay una presencia de Bancoestado, haya una sucursal con horario extendido para las personas que quieren realizar el giro de manera presencial.

En las cajas vecinas y cajeros automáticos de Bancoestado, en tanto, se habilitó la posibilidad de realizar giros por un monto superior: $ 200 mil en las cajas vecinas y $ 400 mil en los cajeros. Para las personas que reciban menos de $ 200 mil de su retiro del 10%, podrán realizar el giro sin costo desde las cajas vecinas.