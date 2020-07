Revisa el cuestionario esencial del retiro del 10% desde las AFP

1 ¿Desde cuándo?

Mañana jueves a las 9.00 horas las AFP comenzarán a recibir las solicitudes de retiro en sus sitios web. Las administradoras debieron robustecer sus plataformas, pues deberían tener la capacidad de atender las peticiones de 11 millones de cotizantes.

2 ¿Qué se preguntará?

El formulario consultará si desea realizar el monto máximo de retiro (100% de lo autorizado). Si se responde "No", que sólo se desea girar una parte, habrá que indicar a continuación qué porcentaje de lo autorizado quiere girar.

3 ¿Qué datos se pedirán?

Lo primero es tener a mano la cédula de identidad, porque se solicitará el RUT y el número de documento, que en los carnets nuevos está en la parte delantera (donde va la foto) y en los antiguos en la cara trasera. Si no se validan estos datos el sistema no continuará el proceso. La aplicación desplegará un comprobante que indicará la fecha de la solicitud, la opción por retiro total o parcial y en este último caso el porcentaje requerido, y un folio de la solicitud, informando que el paso siguiente es validar el requerimiento.

4 ¿Cuándo se sabrá?

Las AFP tendrán hasta cuatro días hábiles para responder al cotizante si cumplió con las condiciones para hacer el retiro parcial, según ordenó la superintendencia. La administradora deberá responder con un mensaje en la aplicación, a través de un correo electrónico o al celular que tenga registrado.

5 ¿Cuándo estará el dinero?

Se pagará en los siguientes plazos: el 50% de lo requerido estará en un máximo de 10 días hábiles desde la fecha de la presentación de la solicitud ante la AFP, y el 50% restante en un máximo de 30 días hábiles desde la fecha de pago del primer retiro. Cada pago tendrá un límite de 75 UF ($2.150.196 al valor de hoy). Si se pide 35 UF o se tiene derecho a menos que eso (un millón de pesos) se pagará en una sola cuota durante los primeros 10 días.

6 ¿Se podrá transferir?

El formulario preguntará por la modalidad de pago. Quienes opten por depósito deben precisar si desean una transferencia a la Cuenta 2 de ahorro de la misma AFP donde está efectuando el retiro (si no se tiene, se creará una automáticamente); o un depósito en una cuenta bancaria o de instituciones financieras, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, o cajas de compensación. En todos esos casos hay que informar el número de cuenta, tipo de cuenta y nombre de la entidad. No habrá traspasos de dinero a cuentas bipersonales.

7 ¿Y si se quiere efectivo?

En el mismo formulario se preguntará por esta opción. Las AFP deberán incluir como medio de pago en dinero efectivo servicios como Servipag o Sencillito. También se puede pedir la emisión de un vale vista, pero que estará disponible sólo para quienes no posean cuentas en bancos, cooperativas ni cajas de compensación.

8 ¿Qué es la Cuenta 2?

Es una cuenta adicional de ahorro voluntario que tienen las AFP. Quienes las habiliten deben considerar que por esta vez se mantendrán las inversiones en el mismo multifondo en que tienen sus cotizaciones en el sistema habitual. En este tipo de cuentas se pueden realizar hasta 24 giros al año.

9 ¿Se podrá hacer presencial alguna vez?

Al menos hasta el 2 de agosto el trámite de retiro será exclusivamente a distancia, a través de los sitios web de las AFP. La fecha fue definida por la Superintendencia de Pensiones y se espera que próximamente se confirme un plazo para hacer la solicitud en las sucursales.

10 ¿Y los multifondos?

La Asociación de AFP informó que a los cotizantes que tengan repartidos sus dineros en distintos fondos -que son el A, B, C, D y E- se les retirará el dinero en la misma proporción. Por ejemplo, si un afiliado tiene un 40% de sus dineros en el A y un 60% en el C, se sacará un 40% de su retiro del A y un 60% del C.

11 ¿Y las deudas por pensiones?

El formulario consultará al afiliado si posee deuda por pensión de alimentos o compensación por divorcio, con la opción de responder "Sí" o "No". Si el solicitante lo afirma, la AFP deberá retener el monto del retiro hasta que se aclare el monto adeudado.

12 ¿Quién debe pedir la retención?

La parte afectada por la morosidad en el pago de la pensión alimenticia debe solicitarlo expresamente ante el tribunal de familia, que emitirá de inmediato una orden cautelar para que la AFP retenga el retiro. El juzgado tardará unos días en resolver el monto que deberá descontarle al cotizante, que no recibirá dinero hasta que ello se resuelva. Las demandantes pueden requerirlo en www.tramitefacil.pjud.cl con su clave única.

13 ¿La cuenta RUT servirá?

Sí, y ayer BancoEstado informó que liberará el límite para recibir depósitos y anunció que los giros en Caja Vecina serán gratuitos para retirar dineros de los ahorros previsionales.

14 ¿Los jubilados podrán?

La reforma sí les permite a los pensionados por las AFP solicitar el 10% de lo que tengan en su fondo. Quienes reciban jubilaciones a través de rentas vitalicias no tienen ese derecho.