Zabaleta respaldó a Viñuela tras polémica: "Cometió un error (...) pero no es un crimen"

Jorge Zabaleta, habló sobre la polémica protagonizada por José Miguel Viñuela durante el programa que emite en vivo por Instagram, Pancho Saavedra.

“José Miguel cometió un error, un error grave, estamos todos de acuerdo con eso. Pero no es un crimen, no es un delito, es un error que no tiene justificación y estamos claros. Pero no por eso hay que destruir a una persona”, aseguró.

Con ello, agregó que "yo, personalmente, no soy amigo de José Miguel, pero me lo banco. Encuentro que la cagó, y la cagó porque eso no se hace y no tiene justificación, partamos de ahí. Pero siento que no ha cometido un crimen".

Sobre las consecuencias que tuvo su actuar, aseguró que "está bien, sáquenlo del matinal, perfecto, pero no le caguemos la carrera que se ha sacado la cresta. Es una buena persona, es un buen hijo, es un buen papá”.