"Tuve mucho miedo": Myriam Hernández confesó que fue víctima de violencia durante pololeo

En la jornada se ayer la cantante chilena, Myriam Hernández, conversó con el programa de Canal 13, "Sigamos de Largo", donde confesó haber sido víctima de violencia durante un pololeo que tuvo.

Al ser consultada por el caso de Antonia Barra, la intérprete expresó que "es tremendo. Mi hija es súper feminista y me encanta que sea así porque veo que va por buen camino, es muy empoderada. En mi caso aprendí a valorarme como mujer y empoderarme a través de los años porque yo viví violencia psicológica en un pololeo que tuve durante 4 años donde no me atrevía a contarle a mis padres y viví cosas muy feas".

"Es primera vez que lo cuento en televisión, lo he estado contando en forma muy breve en la apertura de mi show "Soy Mujer". Me sentía con el poder de enviar ese mensaje porque lo viví en carne propia", comentó.

Además, Hernández relató que "tuve mucho miedo. Nunca hablé hasta el día que me atreví que fue cuando me atreví a terminar mi relación. Eso yo se lo he contado a mi hija para que sepa elegir y darse cuenta cuando se pasa el límite del respeto, de no aceptar malas palabras nunca y esto lo cuento para también ayudar a muchas mujeres que me siguen y van a mis conciertos".

"Muchas mujeres están a lo mejor viviendo una violencia psicológica y física como en el caso de Antonia, que lo vivió que es tremendo, es un caso horrible que me estremece, no me deja de estremecer y hay muchas Antonias que existen y que no queremos que tengan su fina", complementó.

La cantante recordó el momento en que fue víctima de violencia durante una relación. Hernández contó que "los primeros dos años fue el príncipe azul, los otros dos empezaron las malas palabras. Afortunadamente no alcancé a recibir algo más, pero estuvo a punto".

"Yo ya era cantante. Había mucho celo de parte de él y yo no me valoraba tanto, tenía miedo y no tenía amor propio, tenía miedo a hablar, creía que estaba enamorada porque cuando te encuentras con estos personajes medio psicópatas uno se enferma también. No lo ves, ahí es donde está la ayuda que puede transmitir con este mismo mensaje que estoy dando y contando por primera vez en mi vida en la televisión", cerró.