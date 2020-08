Oposición por mensaje presidencial: "Planteó visión reduccionista del estallido social"

Diversos personeros de la oposición, criticaron duramente el mensaje presidencial y cuestionaron las referencias al estallido social de octubre y a la crisis por la pandemia.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo qie Piñera "dio muchas explicaciones, eludió autocrítica y planteó visión reduccionista del estallido social. Se echó de menos un minuto de silencio por los miles de fallecidos".

Su par del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, dijo que el Mandtario "debería haber dado cuenta del estallido. Hizo una visón somera, haciendo referencia a la violencia y no a las demandas". Además, el parlamentario cuestionó el anuncio de la retención del 10% de los fondos de pensiones a deudores de pensiones alimenticias, pues aseguró que una iniciativa en la misma línea fue ingresada por un grupo de senadoras de oposición.

El diputado Giorgio Jackson, en tanto, escribió en su cuenta en Twitter, "impresionante la irrelevancia de la cuenta pública". A juicio del parlamentario no hubo autocrítica, no hubo anuncios y criticó que no manifestara postura sobre el plebiscito para una nueva Constitución. "Sólo lugares comunes rellenos con retórica. Cero liderazgo".

La diputada de PC, Camila Vallejo, en tanto, planteó que "acabamos de ver un discurso de campaña presidencial, promesas grandilocuentes para lograr el desarrollo primermundista, cuando es su tercer año de gobierno".

El timonel de la DC, Fuad Chahin, en tanto, dijo que se le cobrará la palabra al Mandatario por un "sistema mixto de pensiones con verdadera seguridad social". "Espero no sea como tantos anuncios que luego se diluyen en la letra chica", agregó.