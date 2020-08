Ingrid Aceitón contó que esta embarazada: "Pensé que jamás podría decirlo y aquí estás"

La ex chica reality, Ingrid Aceitón, aprovechó de anunciar a través de sus redes sociales que será madre junto a su pololo.

Mediante su cuenta de Instagram, Aceitón publicó una fotografía en la que aparece con su pareja para contar la noticia.

Junto a la postal la chilena expresó que "pensé que jamás podría decirlo y aquí estás… ¡Creciendo en mi pancita! Con tu papá estamos muy agradecidos y felices de saber que vienes a nuestras vidas. No han sido días fáciles, nadie dijo que lo sería. Pero luego de supuestamente no poder ser mamá y vivir este milagrito... solo me queda agradecerle al Señor y a la vida que llegues a nuestro camino. Y sin duda darte lo mejor de mí siempre siempre”.

