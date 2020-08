SII aclaró que quienes reciban bono clase media sin haber cumplido los requisitos deberán devolverlo

16:42 “La persona que puso ‘0’ pero sí tenía un ingreso y esa suma no permitía que la baja fuera mayor al 30%, en ese caso el beneficio no le corresponde", indicó la subdirectora de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos (SII), Verónica Valle.

La subdirectora de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos (SII), Verónica Valle, abordó durante esta jornada el proceso de solicitud del Bono Clase Media de 500 mil pesos.

En específico, Valle, habló sobre los trabajadores que no declararon haber recibido ingresos formales en julio, añadiendo que existen casos donde se deberá devolver el dinero adjudicado.

“Hay gente que se confundió, no lo vio o no entendió y aceptó. Si pusieron ‘0’, la diferencia es de un 100% y por lo tanto le correspondería el bono. Dado eso, lo que va a pasar es que va a recibir el bono en su cuenta en 10 días más”, sostuvo a T13.

“La persona que puso ‘0’ pero sí tenía un ingreso y esa suma no permitía que la baja fuera mayor al 30% (supongamos que le bajó un 20%), en ese caso el beneficio no le corresponde, porque el ingreso del mes pasado no bajó en más de 30% así que no debería haber aceptado ese monto”, añadió.

Así, sostuvo que quienes en los próximos día reciban el monto, habiendo tenido remuneraciones y que el cálculo no corresponda a ser beneficiario, Valle indicó que "lo deberían devolver para no tener problemas en el futuro con la declaración de renta del próximo año”.