Alcalde de Santiago por continuidad de la cuarentena: "Nosotros pedimos colaboración"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, abordó durante esta jornada la decisión del gobierno de mantener la cuarentena en la comuna, decisión que fue confirmada esta jornada por el ministro Paris.

"El ministro Paris señalaba que Santiago aún no está preparado. En ese sentido, nosotros pedimos colaboración, ¿por qué? Yo no me puedo hacer cargo si las AFPs, el banco, el Registro Civil tienen unas filas enormes, que sobresalen", dijo.

Sobre la fiscalización, insistió en que esa "facultad radica en Carabineros". Aunque, indicó que espera sostener una reunión con el intendente para "para pedirle fiscalización del comercio ambulante", además de solicita el apoyo de las Fuerzas Armadas en esa tarea.