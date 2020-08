Gaston Pauls: "Creo que el cine chileno hoy es, sin lugar a dudas, punta de lanza del cine latinoamericano y me alegra"

Entre las más de 60 películas que ha hecho a lo largo de su carrera, Gastón Pauls suma varias experiencias en el cine chileno. La primera de ellas fue en "Fuga", la cinta de 2006 que marcó el debut como director de Pablo Larraín. Luego hizo "Paseo de oficina" (2012), "La danza de la realidad" (2013) y más recientemente "Nadie sabe que estoy aquí", que se estrenó este año en Netflix, y "El Príncipe", disponible online desde la semana pasada.

Por eso tiene una idea clara sobre el momento que vive el cine chileno, que desde el Oscar de "Una mujer fantástica" (2017) vive su minuto más internacional. "Yo soy absolutamente crítico con los Oscar; para mí el cine chileno venía mostrando una luz hace muchos años. El Oscar en general para mí es un lobby, más allá de que estoy muy feliz de que películas latinoamericanas puedan ganarlo, no me interesa demasiado eso", dice.

"Hay un montón de directores chilenos que me gustan desde siempre. Desde Litín a Larraín, dentro de los nuevos Andrés Wood o Matías Bize, que le han dado un empuje y una frescura al cine chileno. Van más allá del premio, creo que el cine chileno hoy es sin lugar a dudas, para mí, punta de lanza del cine latinoamericano, y me alegra", agrega.

Amor en la cárcel

Su más reciente experiencia en el cine chileno comenzó a gestionarse hace unos nueve años, cuando hacía la película del "Rumpy", "Paseo de oficina". Sebastián Muñoz era director de fotografía y le comentó a Pauls que quería llevar a la pantalla la novela "El Príncipe", de Mario Cruz.

Nueve años pasaron para que esa idea finalmente llegara al público de manera virtual la semana pasada. Antes "El Príncipe" ganó el premio Queer Lion en el Festival de Venecia de 2019, donde el argentino vio por primera vez esta historia ambientada en 1970, justo antes del triunfo de Salvador Allende.

La película sigue a Jaime, un joven desarraigado y narciso que, en una noche de borrachera, comete un crimen de sangre que lo envía a la cárcel. Ahí conoce a "El Potro" (Alfredo Castro), un hombre mayor y respetado que lo introduce en el lenguaje carcelario y también en el amor.

Y a mí me gustó, me parece una película profunda, me parece una película romántica, que habla del amor, de la libertad, a pesar de que ocurre dentro de una cárcel.

Sebastián, por sobre todas las cosas, Sebastián. Su concepción artística, visual, estética es muy grande, su interpretación de la belleza es muy amplia y a mí me conmueve. Creo que fue Sebastián el que sedujo a todo un equipo para meterlo en una cárcel.

A esta altura de mi vida, después de 66 películas, he trabajado en todo, en películas que tenían una cámara y un micrófono pequeño a producciones como una película de Steven Soderbergh con Benicio del Toro sobre el Che Guevara donde cada uno tenía un motor home. Eso en Latinoamérica es casi imposible y tenemos que trabajar con lo que hay. Y en el caso de "El Príncipe" a mí lo que me emocionó fue poder filmar todas las escenas y que aún así uno no se dé cuenta como espectador del bajo presupuesto respecto a otras películas. Muchas veces falta presupuesto y sobra talento.

Es tristísimo, es una realidad crudísima. Pero a veces los artistas en un determinado nivel estaban como en una burbuja por fuera de cierta realidad económica mundial, a veces, y esto lamentablemente nos hermana en la desesperación y en el horror que se está viviendo en un montón de ámbitos. No sé qué va a pasar, yo creo que de todas formas en todas las grandes crisis el arte encontró siempre un camino para expresarse. Seguramente, salvo aquellos que tengan la suerte y a la vez la maldición de trabajar para Netflix o Amazon -esos grandes monopolios casi que parecen manejar todo- los que no tengan la suerte de acceder ahí, porque son artistas y creativos, siempre van a encontrar caminos alternativos para mostrar lo que hacen.