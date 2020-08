Ministra Zaldívar aclaró dichos de los plasma: "Fue desafortunado mi ejemplo (...) yo no me puedo meter en lo que cada persona va a gastar el 10%"

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió a su frase que generó polémica en redes sociales, luego de que en una entrevista en radio La Clave, dijo que "ojalá no veamos imágenes como Perú, que uno veía gente saliendo con plasmas de las tiendas", a raíz del retiro del 10% de los fondos previsionales.

En charla con Cooperativa, la ministra aclaró que "la pregunta que me hicieron fue que si creía o teníamos estimaciones sobre de qué manera esta devolución iba a reactivar el consumo".

"La respuesta fue que cuando se discutió la ley, se planteó la situación de enorme cantidad de familias que no estaba recibiendo apoyo, sin ingresos y con dificultades para pagar y que nosotros creíamos que si estábamos en una situación que había familias que no tenían los recursos para pagar alimentos u obligaciones como matrículas de colegios o servicios básicos", añadió la secretaria de Estado.

"Fue desafortunado mi ejemplo, pero lo dije en ese contexto", añadió.

Respecto de si sus dichos, habían sido una intromisión sobre el uso que los afiliados pueden dar a los recursos que les otorga la ley, Zaldívar dijo que "yo no me puedo meter en lo que cada persona va a gastar el 10%", y añadió que "pero plantearme de si con esto se va a reactivar el consumo, me parece complejo".