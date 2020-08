Gobierno y clausura de H&M: "Modificar los contratos de trabajo es un tema gravísimo y está en investigación"

En conversación con radio Universo, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió a la fiscalización y clausura realizada ayer a la tienda H&M ubicada en el mall Casa Costanera, luego de que mediante redes sociales se denunció una serie de irregularidades en el funcionamiento del local.

Tras el paso de las autoridades, se informó que la tienda tenía permisos que no correspondían por no ser un comercio esencial, y además, que se habían realizado modificaciones de los contratos.

“Lo de ayer es absolutamente inaceptable, no se respetaron los derechos de los trabajadores y no se garantizó la protección de personas que llegaron a consumir. No puede ser que medidas que hemos estado hablando en todo este tiempo: que no pueden entrar determinada cantidad de personas a un lugar, que no están todas las medidas de protección, que no esté delimitado el distanciamiento, pero además modificar los contratos de trabajo es un tema gravísimo y está en investigación y es materia de primera gravedad porque es jugar con la fe pública”, dijo la ministra sobre el sumario iniciado en la tienda HyM de Casa Costanera.

“No puede ser que empresas vulneren la ley, todos los protocolos haciendo modificaciones para que puedan funcionar sus tiendas. Hay que tener claro que el primer tema es la seguridad y la salud de todos los trabajadores y el resto de la población. Una persona que está en cuarentena, si su función no es esencial no puede estar trabajando y no corresponde hacer modificaciones de contratos para falsear el domicilio y tener a personas dentro de lugares de trabajo”, agregó.

“El llamado al mundo empresarial es a que adopten las medidas que se han estado proporcionando y divulgando pero aquí no puedo hacer un llamado a que los empleadores cumplan la ley o que no falseen o engañen, eso es un imperativo. Aquí no hay un llamado, aquí habrá una fiscalización y si se verifican que son efectivos los cambios de domicilios, que se hicieron de forma incorrecta y otros temas que se detectaron en esa fiscalización, y por eso se constituyó la DT inmediatamente por eso se determina clausurar, pero el llamado es a adoptar las medidas y los protocolos, pero **el cumplimiento de la ley es una obligación”.