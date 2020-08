Colmed apoya idea de Matthei de abrir colegios como guarderías: “Nos parece bien”

“La verdad es que somos bastante cautelosos y todo nuestro discurso desde el anuncio del Paso a Paso hasta ahora, ha sido de cautela porque es muy dinámico y la posibilidad de que podamos empeorar rápidamente los números es alta. Entonces hemos mirado el escenario actual desde la cautela y la precaución”, explicó esta mañana el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, en Radio Universo.

Consultado por la ocupación de camas críticas y las urgencias, explicó que en comparación a junio “hemos tenido una caída dramática de las insuficiencias respiratorias y eso avala lo que plantea la autoridad. Sin embargo, las consultas no Covid, los pacientes descompensados por sus patologías crónicas son los que están llenando las urgencias y las unidades críticas, las UCI a pesar de que tuvimos una caída bastante importante de las hospitalizaciones y el Covid como causa. Lo que estamos viendo ahora es que la descompensación más el reinicio de la actividad quirúrgica compleja, está haciendo que las tasas de ocupación se mantengan alta”.

“Hace tres semanas había 700 mil garantías GES vencidas más que el año pasado y este mes vamos a llegar al millón. Es una actividad que hay que retomar”, explicó. “El tema es que si en paralelo a esto ocurre un rebrote, nos vamos a ver en el peor de los mundos”.

Bernucci se mostró de acuerdo con la iniciativa de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de reabrir los colegios como guarderías para recibir a los hijos de las madres que deben retomar sus funciones una vez que la comuna pase a la etapa de Transición.

no puede ser del ministerio, un colegio o una alcaldesa. Debe ser una decisión consensuada con los actores del proceso educativo, autoridades, estudiantes, padres y apoderados”, señaló. “Queremos ser un punto de apoyo para hacer conversar a las autoridades, a los padres y apoderados, los profesores, profesionales de la salud y estudiantes para llegar a un consenso. No sacamos nada con abrir si las personas no van a ir o si se hace sin las medidas de resguardo como política pública comparada”.

“Lo que entendimos de la alcaldesa es que esto sería un paso previo a las clases, que la apertura podría ayudar a que los padres retomen sus actividades y posterior a eso -si se mantienen los números- llegar a una apertura de clases, a nosotros nos parece bien”, dijo.

“La autoridad juega un rol fundamental, lo que hemos dicho y nos hemos reunidos con el sector privado, es que mantener el teletrabajo, abrir por abrir no es adecuado, llevar de vuelta a las personas a sus trabajos si no tendrán una acción activa tampoco nos parece muy adecuado”.

Cada persona que se mueva de más es un riesgo mayor de rebrotes importantes y eso es lo que queremos evitar”.