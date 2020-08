Ministro del Interior reiteró que hechos ocurridos en La Araucanía son parte de "un problema político"

El ministro del Interior, Víctor Pérez, estuvo presente en la sesión especial del Senado, donde se abordaron los últimos hechos ocurridos en La Araucanía.

En este sentido, ante las manifestaciones y eventos de violencia, el secretario de Estado reiteró que se trata de "un problema político".

"El problema que a este Senado y a nosotros nos preocupa es el problema político", reiteró, añadiendo que es "no es posible tomar una medida de carácter legislativa sin la participación de los pueblos originarios. Sin la participación de sus comunidades".

Por otro lado, en cuanto a la apertura al diálogo, Pérez insistió en que "no confundamos eso con el hecho de tener una actitud permisiva para quienes cometen hechos delictivos, porque aquí algunos de ustedes plantean que hay que conversar con todos. No tenemos ninguna intención de no conversar con alguien en específico, el único límite es que no sea una persona condenada por delitos graves por los tribunales de justicia".

Y en esta línea, replicó que "nadie puede exigirle a este Gobierno que converse temas políticos con personas que han sido condenadas por los tribunales de justicia".