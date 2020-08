Briones y problemas con bono de $500 mil: "Quisimos confiar en el ciudadano"

07:56 El titular de Hacienda dijo que los trabajadores dependientes que afirmaron no recibir pago en julio deben confirmarlo, modificarlo o cancelarlo de nuevo mañana en el SII. Hoy se entregarán los primeros beneficios.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la rectificación que tendrán que hacer los trabajadores dependientes que pusieron que no recibieron ingresos en julio en sus postulaciones al bono de $500 mil para la clase media realizada en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII).

"Quisimos confiar en el ciudadano (…) confiamos en las personas", dijo el ministro luego de reunirse con representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) en La Moneda. Es que, a partir de mañana, el SII dispondrá de una plataforma en su sitio web para que solamente los trabajadores dependientes puedan confirmar, modificar o anular su solicitud, para garantizar que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.

Briones explicó que la información de quienes tienen un contrato vigente pero que cuya remuneración les ha bajado, ya sea porque le disminuyeron el sueldo o la empresa hizo ajustes, no está en tiempo real. "La vamos a tener con desfase", dijo.

"Nos enfrentamos al siguiente dilema: ¿Hacemos esperar a esas personas que pueden haber caído sus rentas de julio o confiamos en ellas? Que ellos nos autorreporten. Esa información tiene que tener elementos de respaldo respecto a lo que ellos están señalando", agregó.

Por lo mismo, el ministro de Hacienda señaló que "muchas personas informaron de $0 en julio, lo que es atípico, lo que corresponde ahora es que se entreguen mayores antecedentes, ya sea, confirmándolo, arreglándolo o cancelándolo".

Hasta ayer se habían recibido 1 millón 200 mil solicitudes para recibir el bono y el ministro confirmó que hoy se comenzarán a pagar a los primeros beneficiados. Hay unos 200 mil casos con dudas.

Problemas

Luego de los múltiples problemas que tuvo el sitio web del SII por la alta demanda de visitas, el funcionamiento mejoró ayer. Por redes sociales, muchos decían que no entendían por qué el sueldo informado era mayor al recibido mensualmente.

"No es necesariamente lo que a mí me depositan. Porque después a ese total imponible o renta bruta, se le van a descontar los impuestos, entonces a mí me van a depositar menos de lo que es la renta tributable", dijo el abogado y director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco a radio Cooperativa.

El experto también explicó que, aunque se conozca como el "bono de las 500 lucas", no necesariamente ese es el monto a entregar. Depende del ingreso promedio mensual.

"Si tengo un promedio mensual entre $1 millón 500 mil y $1 millón 600 mil voy a tener $400 mil de bono, por el contrario, si me dio $1 millón 800 mil hasta los $2 millones, recibo $100 mil de bono. Entre menos promedio mensual tengas, más alto es el bono (el máximo es $500 mil)", comentó.