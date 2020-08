Evelyn Matthei por fiscalización en Providencia y eventuales incumplimientos: "A los que pillemos lo van a pasar pésimo

16:22 "Así que les advierto, nosotros ya nos pusimos de acuerdo con todos y con nuestros patrulleros, vamos a estar todos en la calle fiscalizando, así que no se les ocurra hacer algo que vaya en contra de la norma", sostuvo la alcaldesa.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se manifestó conforme sobre la fase 2 a la que pasará la comuna en el marco del plan de desconfinamiento.

"Este encierro, esta cuarentena, ha sido muy muy difícil de sobrellevar", aseguró, y según consignó a Emol "junto con la alegría, tengo una sensación de responsabilidad enorme. (...) Tenemos que hacer todo lo que sea posible para no tener que volver a esa fase 1", dijo.

Sobre la fiscalización y las sanciones a quienes no cumplan con las medidas sanitarias, Matthei comentó que "no los vamos a pillar a todos, pero a los que pillemos lo van a pasar pésimo (...) Así que les advierto, nosotros ya nos pusimos de acuerdo con todos y con nuestros patrulleros, vamos a estar todos en la calle fiscalizando, así que no se les ocurra hacer algo que vaya en contra de la norma".