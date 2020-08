Larraín y libertad condicional otorgada a Bustamante en 2016: "Los jueces en ese minuto operaron de acuerdo a las reglas del juego"

El ministro de Justicia se refirió a las críticas que han realizado al Poder Judicial debido al caso de Ámbar donde el acusado de quitarle la vida, Hugo Bustamante, fue beneficiado el 2016 con libertad condicional tras ser condenado a 27 años por doble homicidio.

El secretario de Estado reconoció que cuando el imputado recibió dicho beneficio el sistema penal "tenía desgraciadamente vacíos que han sido corregidos".

Además, aclaró que "no se debió a cuestiones relacionadas con el gobierno de la presidenta Bachelet".

En esta misma línea, Larraín expicó la decisión de los jueces en ese entonces pese a que no quiso referirse directamente a la acusación constitucional que anunciaron algunos parlamentarios del oficialismo en contra de la magistrada que presidió dicha comisión.

El encargado de la cartera expresó que "a mí no me corresponde juzgar lo que hacen los parlamentarios. No es mi rol, no es mi responsabilidad, de manera que creo que en esta materia hay que hacer muy cuidadosos en lo que se diga. Quiero señalar que los jueces en ese minuto operaron de acuerdo a las reglas del juego vigente y por eso que las cambiamos, por eso que decidimos cambiarlas, porque eran normas que dejaban espacios para que ocurriera lo que ocurrió".

En esa misma línea, Larraín manifestó que "si (los jueces) obraron o no obraron bien, es un juicio que siempre queda abierto respecto de cada una de las personas que toma decisiones, pero no me corresponde a mí juzgar las decisiones de parlamentarios que quieren hacer uso de sus atribuciones".

"Nosotros como Gobierno y en particular este ministerio pensamos que hay que hacer un rediseño muy completo de todo el sistema. Primero, del sistema penal, y tenemos un proyecto de nuevo Código Penal que esperamos presentar muy luego a tramitación en el Congreso. Segundo, a través de cambios en el sistema procesal penal para reducir cierto garantismo y fortalecer la fuerza de la ley respecto de quienes cometen delitos, sobre todo graves y reincidentes. Y tercero, tenemos un proyecto que avanza en lo que se llama la ejecución penal, esto es, que sean jueces los que una vez dictada la sentencia acompañan el proceso del condenado en todas sus etapas", cerró.