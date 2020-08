Presidente de la Corte Suprema defendió a los jueces que otorgaron la libertad de Hugo Bustamante

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, defendió este domingo a los jueces del país tras las críticas por el caso de Hugo Bustamante, el doble homicida que estaba en libertad condicional y que es el máximo sospechoso por la muerte de la adolescente Ámbar Cornejo.

"Los jueces somos independientes para resolver los asuntos judiciales sometidos en nuestro conocimiento y para resolverlos tenemos que atenernos a dos cosas: al mérito del proceso y a la ley, nada más. Los jueces tenemos que prescindir de cualquier influencia externa que no diga relación con eso", puntualizó Silva al diario La Tercera.

"Me parece bien que la gente manifieste discrepancias, pero hay formas y formas, y límites. La violencia no es el modo adecuado de atacar una resolución judicial, menos a un juez", detalló el líder de la Suprema, quien también aseguró que los jueces "no nos vamos a dejar llevar por amedrentamientos, porque eso pondría en serio riesgo el estado de derecho".

Sobre la jueza Silvana Donoso, quien fue la que decretó la libertad condicional de Bustamante, aseguró que "ella presidió una comisión y las libertades condicionales contemplan una serie de requisitos para otorgarlas. Los jueces debían atenerse a la ley y por eso en 2015 y 2016 se dieron muchas".

Además, afirmó que "la decisión no fue de ella sola, la comisión también la integran jueces penales".

"Pudimos fallar nosotros, pero también pudo fallar quien estableció de esa forma el beneficio de la libertad vigilada, y ese no es el Poder Judicial. A mí este caso, como a todo el país, me ha impactado mucho, pero nosotros como jueces estamos en un conflicto continuo frente a los beneficios", detalló la autoridad.