Bown aborda dichos sobre jueza Donoso: "Respeto la separación de poderes del Estado”

La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, se refirió este domingo a sus críticas contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Si bien aseguró que tiene un “profundo” respeto por la “separación de poderes del Estado”, reiteró que hay decisiones de jueces que “si corresponde sancionar, hay que sancionar”.

Esta mañana, en conversación con CNN Chile, la subsecretaria de la Niñez fue consultada por estos dichos y dijo: “(La crítica) no fue específicamente respecto de la jueza (Donoso). Yo respeto profundamente la separación de poderes del Estado. Esto no obsta a poder mejorar la legislación para proteger de mejor forma a las víctimas, especialmente cuando son niños, niñas y adolescentes. Me pasa que como mujer y mamá me pongo en el lugar de las víctimas (...) ¿cuántas víctimas más tienen miedo?”.

Bown aseguró que “cada vez que se produzcan situaciones en que queda libre una persona con informe de Gendarmería en contra (de la libertad condicional) y que no debiese haber estado libre, hay que investigar por qué pasó eso y si corresponde sancionar, hay que sancionar”.

“No podemos dejar que estas situaciones sigan pasando, aquí había un asesino libre”, sostuvo en referencia al caso de Ámbar.