Cadem: 79% dijo que solución a conflicto mapuche pasa por la vía política

Un 73% de los entrevistados planteó que el uso de la fuerza no se justifica para promover la causa y el 76% dijo creer que hay discriminación.

Un 79% de los entrevistados en la encuesta Cadem Plaza Pública dada a conocer hoy, dijo creer que la solución al conflicto mapuche pasa principalmente por la vía política, en tanto que el 11% dijo que pensar que el camino es la vía judicial.

Un 57%, en tanto dijo creer que sí existe terrorismo en La Araucanía, en tanto que el 56% plantó que no se justifica el uso de la fuerza de Carabineros para controlar el orden público, en tanto que el 73% dijo que no se justifica para promover la causa mapuche. Un 73% planteó que no se justifica por parte de civiles para el control del orden público.

En el sondeo, un 64% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con la huelga de hambre como forma de presión, en tanto que el 76% dijo que sí hay discriminación contra el pueblo mapuche.

En el manejo de la pandemia, un 38% aprueba la gestión del gobierno en la crisis causada por el coronavirus, en tanto que un 20% aprobó la gestión del presidente Sebastián Piñera.

Esta semana, tras el inicio de las solicitudes de retiro del 10% de las AFP, la confianza en las aseguradoras llegó a un 23%.