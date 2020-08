Zúñiga refuerza necesidad de cambio cultural: “Viviremos con el virus 12 meses más”

“Yo creo que la cifra que usted menciona es muy preocupante, nos duele cada una de las personas que han fallecido, por eso el llamado a la ciudadanía es que estamos ante una pandemia muy cruel, con altas tasas de mortalidad, de letalidad, es un virus muy contagioso y muy cruel”. Con estas palabras, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, comentó la cifra de 14 mil fallecidos asociados al coronavirus que informó el Deis en su último informe, al sumar los casos confirmados con los sospechosos.

“Tenemos que tomar conciencia de un cambio cultural que todavía nos cuesta asumirlo”, señaló en Radio Universo: “hemos visto avances, por ejemplo personas ya no se saludan de besos o de mano, pero queda mucho por avanzar en el uso de la mascarilla que si bien se ocupa, pero se ocupa por debajo de la nariz y el llamado es a usarla completa. Y lo más importante por lo que hemos visto en filas, es el distanciamiento físico: tiene que haber distanciamiento, tiene que haber posibilidad de que yo le pueda decir a la persona que está delante o detrás ‘oye por favor respeta la distancia’”- “A propósito de lo que salió en una tienda de ropa, una persona denunció que no estaba el distanciamiento, eso habla de un cambio cultural, que nos atrevamos a denunciar, a pedir el espacio de metro y medio para evitar contagiarnos y eso debe pasar lo antes posible”.

Consultado por los criterios para decidir si una comuna sigue avanzando o vuelve atrás en los pasos para desconfinar, respondió que “se evalúan diariamente, nosotros todos los días tenemos un consolidado de los datos, de ver lo que sucede en cada comuna de nuestro país, pero el llamado es a insistir, insistir en un comportamiento que tiene que ser distinto ante la peor pandemia de últimos 100 años, y el llamado es que si pueden evitar una salida, aunque no estén en cuarentena hagámoslo, si pueden pedir el pedido de supermercado por delivery o despacho, que se haga de esa forma, si uno puede acumular en una salida varios trámites, ojalá se hagan, y evitar cosas que no son necesarias. Por eso el llamado que se hizo la semana pasada, que las personas que no tienen la necesidad de salir a comprar ropa porque uno no entiende eso, tienen que detenerse y pensarlo tres veces antes, ¿es necesario que yo salga? ¿Que salga a hacer el trámite? ¿Podré hacerlo en internet? Son las preguntas que uno se debe hacer para evitar que aumente la movilidad y por eso, aumenten los contagios y volver un paso atrás”.

Consultado si el peak de contagios ya había pasado, comparando las cifras actuales con las de junio y julio, Zúñiga señaló que “siempre he tratado de diferenciar y no ocupar el promedio nacional, porque es muy distinto la situación que estamos viendo por ciudad. Tuvimos un peak temprano, una ola en Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán, Santiago y ahora a propósito del gran volumen de la RM en habitantes, este descenso hace que todo el país se vea que está cayendo, pero el llamado es a no bajar la guardia sobre todo en el norte, la región de Arica, Atacama, que tiene tasa de incidencia muy alta. Fui el sábado a Copiapó para revisar el apoyo que está recibiendo la red asistencial, el aumento de camas, exámenes y la situación es muy distinta, por eso hago el llamado a no quedarse con el promedio nacional y ver cada una de las realidades, porque es muy distinto lo de Atacama, Arica comparado con el resto del país”.

“Ocupar promedios de que ya pasó la primera ola no es buen mensaje para la ciudadanía, ya que los que escuchan esta entrevista pueden ser de Santiago u otras regiones del país”.

“Tenemos que tener muy claro que viviremos con el virus por más de 12 meses más hasta que tengamos una vacuna y es por eso que el llamado a este cambio cultural de entender que el virus estará en meses de verano y probablemente en el próximo invierno, y en relación al aumento, puede haber aumento, estamos hablando de muy pocos casos en estas comunas de menos de 10 casos diarios aproximadamente, y cuando se produce un brote, estamos hablando 2 o más contagios en mismo sector, puede haber aumento, pero tiene que haber claridad en que exista trazabilidad que permita aislar a estos casos con sentido de que estos no sigan contagiando y se pueda contener esa cadena de contagio y si eso se logra y logramos sostener en varias semanas un bajo nivel de contagios e incidencia, la probabilidad de seguir avanzando en el programa paso a paso aumenta muchísimo, pero si se produce una salida masiva debido a este cambio de paso 1 a paso 2, lo más probable es que tengamos que retroceder más temprano que tarde”.