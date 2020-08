Subsecretaria de la Niñez pidió disculpas a magistrados tras críticas por sus dichos

La subsecretaria de la Niñez, Carol Brown, conversó con Emol TV y se refirió a las críticas que ha recibido tras sus dichos contra la jueza que otorgo libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado en el caso Ámbar.

En esta instancia, Brown manifestó que "yo no estoy a favor de la pena de muerte, solamente me hice cargo del dolor y la indignación de muchas familias que temen por la integridad de lo más sagrado, que son sus hijos. Y la verdad es que además no me quise referir a ningún juez en particular".

"Lo que yo hice fue una crítica y una autocrítica. Y por parte de la Asociación de Magistrados, que ha manifestado estar muy molesta por mis dichos, yo entiendo su molestia. Con humildad, les quiero ofrecer disculpas y lamento que mis dichos hayan desviado la discusión", agregó.

Además, la subsecretaria aseveró que "lo que buscaba era no generar una controversia con otra entidad del Estado, sino que todos juntos nos tomemos en serio el trabajo, porque todos somos parte del sistema de protección integral a la niñez y la adolescencia y la invitación es a trabajar en conjunto".

En cuánto a sus dichos, dijo que "fueron fuertes, y por eso humildemente ofrezco disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos, pero hay un tema que se ha planteado por otros expertos sobre el abolicionismo penal, de jueces que creen que las penas no son justas y hacen todo para no aplicarlas y eso a mi no me parece".

Al referirse sobre si cree que le podrían pedir la renuncia a su cargo a lo que Brown respondió que "si tengo que renunciar por defender los derechos de los niños, por defender a Ámbar y por ponerme en el lugar de las mamás que han sufrido este tipo de vulneraciones, tendré que hacerlo. Yo soy de la confianza del Presidente y si él me pide la renuncia, no queda otra, pero me iría con la cabeza en alto".

"Lo hice por los niños más vulnerables y me siento orgullosa de haberlo hecho. Me llamaron, hablé con el ministro de Justicia, le dije que sentía haberme metido en su área y él me dijo que no estaba de acuerdo. Esto fue producto de una cosa muy dolorosa que pasó (...) uno se pone en ese lugar y puede tener una reacción un poco destemplada y por eso estoy pidiendo las disculpas correspondientes", cerró.