Ministro de Hacienda aseguró que "a más tardar el lunes" se habrán entregado 1 millón de bonos de $500 mil

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones,informó que "a más tardar el lunes" 1 millón de bonos de $500 mil pesos habrán sido pagados.

"A los 5 días hábiles de haber recibido las primeras solicitudes, el viernes pasado, se pagaron más de 100 mil bonos de clase media y hoy lunes, es decir 6 días hábiles después de haber puesto en marcha todo esto, se agregaron casi 300 mil más", dijo.

Con ello, consignó que un total de 400 mil bonos ya han sido pagados hasta hoy.

De esta forma, Briones, indicó que "en menos de 10 días hábiles, estaríamos llegando a más de 1 millón de personas con este beneficio",

Y a pesar de los problemas ocurridos en los primeros días, el ministro remarcó "estos números, porque a mí me parece que a poco más de una semana de empezada esta plataforma que hoy día tengamos pagados 400 mil bonos y que esperemos en los próximos días llegar a 1 millón de personas, no es una cosa menor, no es una cosa poca", cerró.