Natalia Duco, finalista de "MasterChef Celebrity": "Siempre me visualicé cocinando en la final"

Tras haber sido una de las favoritas desde el comienzo, la noche del domingo Natalia Duco se convirtió en la primera finalista de "MasterChef Celebrity". Algo que la deportista, acostumbrada a la competencia, confiesa que siempre estuvo en sus planes.

"Siempre como deportista me pongo la meta más alta, ser la mejor, ser número uno, ganar; algo que me motive y que me haga desafiar todo lo que tengo adentro. Así que siempre me visualicé cocinando en la final, desde el día que acepté este desafío", comenta Duco, que se ubicó en la final del programa de cocina de Canal 13 tras imponerse ante César Campos, Rocío Marengo y Marcelo Marocchino.

Este último no lo pasó nada de bien, luego de que un fallido gazpacho lo hiciera perder la compostura frente a los jueces, sin poder contener las lágrimas al escuchar las críticas que recibió.

Fue esa situación la que la propia Duco admite que condicionó su reacción al ganar el desafío. "Estaba muy contenta, creo que es la vez que más contenta me he puesto por lo que significa ser la primera finalista de 'MasterChef'", dice la deportista. "Pero la situación que se vivió fue tan sensible, yo vi a Marcelo tan afectado, que creí que no era adecuado ponerme a celebrar cuando un contrincante está pasándolo mal, sobre todo emocionalmente. Por eso fui muy respetuosa y lo celebré internamente, pero en silencio, respetando lo que se estaba viviendo con mis compañeros", agrega.

Aunque aún no se ha definido cómo se realizará la final de "MasterChef Celebrity", que es lo único del programa que no ha sido grabado, Duco tiene claro con quién le gustaría competir y también confiesa que tiene planes vinculados a la cocina más allá del concurso.

¿Con quién te gustaría medirte en la final?

La verdad es que quedamos cuatro y si tuviera que elegir me gustaría que fuera César y Marcelo, para llegar a la final de los que quedamos.

¿Qué has aprendido de esta experiencia tan distinta a tu quehacer habitual?

Todo, la verdad es que me hizo probarme en un ambiente distinto, en una competencia en la cual yo no era experta ni mucho menos; aprender algo que yo no sabía, aprender a exponerme, a competir, conocer gente nueva, meterme en el mundo de la cocina, que es algo de lo que estoy totalmente enamorada y me apasiona y me hace muy feliz.

¿Tienes planes ligados a la cocina tras "MasterChef"?

Sí, ahora hay muchas ideas, ojalá que se concreten proyectos. En el fondo tengo la disposición y las ganas de seguir y vamos a ver qué cosas se me dan, qué proyectos se me presentan para seguir avanzando en conocimientos, en crecimiento, en seguir entregándole a la gente momentos entretenidos, recetas. Así que por supuesto que llegué a la cocina para quedarme.