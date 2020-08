Paris dijo que "en el Minsal nadie oculta nada" y aseguró que "me someto al escrutinio de la justicia" ante querella por muertes

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que en la cartera que encabeza no se oculta información, luego de que durante el balance del estado de la pandemia en el país, se le consultó por su participación en la comisión de la Cámara de Diputados que indaga en el manejo de la emergencia sanitaria, y donde ayer expresó que al inicio de la crisis, los datos sobre las muertes, eran manejadas por el gabinete del ex ministro, Jaime Mañalich.

"Estoy seguro que el ex ministro Mañalich no ocultó información, nunca" dijo Paris, quien añadió que "la comisión me preguntó y explique con toda la claridad suficiente que al comienzo de la pandemia el DEIS estuvo preparándose para poder entregar los datos diarios, pero al comienzo lo hizo el gabinete del ministro porque se exigía información diaria".

Paris añadió que "el DEIS se fue adaptando y fue migrando del gabinete del ministro al DEIS, primero basándose en los certificados de defunción del Registro Civil más los PCR y luego en certificados que incluían neumonia o neumonia grave más PCR. El DEIS además agrega dos veces a la semana los pacientes probables.

"Ha sido un esfuerzo gigantesco, antes el DEIS se demoraba un año, hoy lo da día a día (la entrega de la información) (...) fue una evolución normal para un fenómeno nuevo. No tiene nada de raro ni extraño", agregó Paris.

Consultado sobre un cuaderno del ex ministro Mañalich, que fue solicitado mediante Ley de Transparencia, dijo que "no tengo nada que decir, le corresponde al ex ministro Mañalich. Yo también tengo un cuaderno, si me lo piden lo voy a entregar. Ninguna autoridad sanitaria tiene nada que ocultar".

"En el Minsal nadie oculta nada y las cifras son lo más transparentes posibles".

Querella por fallecimientos

La autoridad también se refirió a la querella de la Comisión Chilena de DD.HH., donde se le responsabiliza por una política de continuidad con la de su antecesor, Paris dijo que "como autoridad sanitaria soy sujeto de derecho también y estoy dispuesto a dar respuesta a todas esas consideraciones y jamás me voy a negar a responder a cualquier estamento que ponga en duda el manejo de la pandemia".

"Lamento las muertes de los funcionarios de la salud y no sólo esas muertes, sino la de todo chileno que haya caído desgraciadamente producto de la pandemia. Lo he dicho con emoción y respeto no sólo por las víctimas sino también por sus familiares", añadió Paris, respecto de la acción judicial que busca responsabilizar a diversas autoridades por los fallecimientos producto de la pandemia.

"Me someto a lo que dictamine la justicia. No estoy ajeno al escrutinio de la justicia", añadió.