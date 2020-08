Carla Jara reveló el complejo episodio que vivió al inicio de la pandemia: “Me cuesta un poco hablar"

Carla Jara, contó en el programa Almorzando con el Rubio, espacio que Martín Cárcamo transmite través de su instagram, un complejo episodio que vivió al inicio de la pandemia.

En este sentido, abordó su deseo de tener más hijos. Sin embargo, reconoció que "es una tema delicado, pero siento que las posibilidades se me acortan cada vez más a medida que van pasando los años. Yo tuve una pérdida ahora, comenzando la pandemia y fue bien rudo porque estábamos súper ilusionados con ese bebé".

“Me cuesta un poco hablar… Comenzando la pandemia, el encierro, donde también las emociones están mucho más a flor de piel, está todo mucho más revuelto. Además, esta pérdida fue porque tuve un embarazo tubárico, entonces tuve una hemorragia y me tuvieron que cortar una trompa", añadió.

La actriz comentó que "fue todo súper loco. Yo llegué con muchos dolores a la clínica, estuve ahí aguantando harto rato, como para saber qué pasaba y qué hacíamos. Llamé a mi ginécologo y le dije ‘doctor, no deje que me corten la trompa, porque yo quiero ser mamá, quiero volver a embarazarme’. Y el doctor me dice ‘tranquila, yo voy para allá, va a estar todo bien, tranquila’".

Pero las horas pasaron y recuerda haberse desmayado. "No supe más hasta que desperté en pabellón y me dicen ‘te vamos a tener que operar de urgencia, porque ya estás con una hemorragia y es muy peligroso’".

“Y nada poh, me dormí, desperté y me habían cortado una trompa, que era lo que yo menos quería, por lo que te decía, porque mis posibilidades se acortan un montón. Yo sé que hoy existen un montón de formas para poder ser mamá, pero uno espera serlo de la manera más fácil, y nos había costado tanto con Kami quedar embarazados".