Ossandón ante formalización por tráfico de influencias: “Es una vendetta que tiene que ver con la presidencial y con sacar del camino a la derecha social”

En conversación con radio Cooperativa, el senador RN Manuel José Ossandón, se refirió a la formalización en su contra por tráfico de influencias, luego de que la Fiscalía pidió audiencia para acusarlo y de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), anunció una querella en su contra.

El parlamentario dijo que “este cuento no es gratis. Cuando voté por el 10% sabía que eso tenía un costo altísimo. Usaré los caminos legales para demostrar mi inocencia”.

Ossandón es acusado por la Fiscalía de haber favorecido a una empresa en particular por la prórroga de una licitación de extracción de áridos en Puente Alto, compañía en la que uno de sus hijos tenía participación como accionista. La denuncia, fue realizada por su propio primo, Cristián Balmaceda, quien es el alcalde de Pirque.

“Mi hijo tenía un pequeño porcentaje de un proyecto futuro, pero yo no tengo nada que ver con eso; tan rasca no soy”, dijo Ossandón, quien añadió que “esto claramente es una vendetta política, que tiene que ver con la presidencial y con sacar del camino a la derecha social. No me voy a rendir, nunca recomendé la empresa de mi hijo”.

El senador por Santiago además aseguró que “manejé las licitaciones más grandes de Chile… y voy a estar metiendo las manos…por una mugre de $ 4 millones, tan rasca no soy”.

“Jamás me he ensuciado las manos, hay poderes fácticos que se meten en todos lados para destruir. Vamos a juicio, ahí se va a saber”, dijo Ossandón.