CNC rechaza fiscalizaciones con prensa: “Huele a montaje”

“Es verdad que se termina confinamiento muy largo, extenso y doloroso en términos laborales humanos y económicos y que permite ir solucionando problemas de traslados de personas en comunas con confinamiento para trabajar en comunas que no lo están. Ese fue el problema que se suscitó en las primeras comunas, las primeras 7 de la RM, que pudieron funcionar muy acotadamente, muy limitadamente porque no tenían la disponibilidad trabajadores suficiente, dado que la mayoría de los trabajadores de establecimientos comerciales en la zona oriente viven en la poniente, donde siguen en parte en la cuarentena. Entonces con esta liberación, primero Providencia y lo mismo Santiago y Estación Central, se viene a paliar este efecto que era muy limitante para el funcionamiento del comercio”, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, sobre la nueva etapa que inicia la capital a partir del próximo lunes con el paso a Fase 2 de Estación Central y Santiago.

Melero llamó a los consumidores a ser responsables, señalando que trabajador, consumidor y empresarios deben alinearse para cumplir las normas.

Sobre las fiscalizaciones que se han realizado hasta ahora, pidió a la autoridad tener una labor más educativa y rechazó lo que llamó “montajes”: “está muy bien y es el deber de las autoridades ejercer sus potestades su fiscalización, cumplir con su deber. Creo que deben hacerlo con prudencia, de manera educativa, no ir con quien se escondió primero, que se escondió detrás del árbol para pasarle el parte al conductor, sino que tener una disposición educativa, preventiva de diálogo, primero para corregir, resolver el problema sanitario que se puede producir y sino cursar las sanciones correspondientes” dijo en Radio Universo. “Lo que llama la atención es que ese ejercicio a veces sea con un dispositivo mediático adjunto. Eso llama la atención porque huele a montaje y eso molesta doblemente, porque el comercio que está ya multado, ya sancionado, encima que lo difundan a cuatro vientos es una sanción que pareciera excesiva”.

“No hago juicio de valor simplemente apoyo a la autoridad que ejerce su tarea, sí es que lo hace con prudencia y con espíritu de resolver los problemas más que castigar”, agregó.

Consultado si se refería a lo ocurrido en Casa Costanera la semana pasada, respondió: “Yo hablo en general, no conozco los casos precisos para referirme a ello de manera tan puntual. No quiero tampoco desacreditar la labor de la autoridad, cumplen un rol importante en lo de fiscalizar, hemos dicho también que es importante que hagan una fiscalización a todos, no solo a moros, sino que a cristianos”.

Sobre por qué usaba la palabra ‘montaje’, dijo: “Puede oler a montaje que vaya una autoridad con los medios de comunicación, creo que esa fiscalización podrían hacerla de forma reservada, prudente, sin escándalo, no veo por qué tiene que tener una expresión pública, mediática de esa sanción. Ahora si la autoridad va a ejercer públicamente y con medios la fiscalización, está bien porque da señal al resto del mercado que hay que portarse bien, está bien que difundan que están ejerciendo su labor, pero a mí lo que me produce preocupación es que cuando haya sanción esa se difunda a los cuatro vientos. Es excesivo difundir de manera tan explícita esa acción de la autoridad, pero bueno eso ocurre, los medios se enteran, puedo ver redes sociales que levantan denuncias, no puedo cargarle todas las responsabilidades a las autoridades”.

Consultado por las palabras de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien señaló que sería ‘feroz’ en fiscalizar y denunciar las faltas, Melero dijo: “Es un estilo, yo no critico a nadie con nombre y apellido, simplemente creo, reitero que tienen el apoyo las autoridades en su labor de fiscalización que hacen, entiendo que debe ser a todos, a los (comercios) establecidos, a los no establecidos y que sea integral, que ojalá sea sin escándalo, de manera educativa. Tratar de convencer a la gente no por el temor o por la amenaza sino porque estén convencidos esos establecimientos que es absolutamente necesario cumplir protocolos por el bien de sus trabajadores, consumidores y del país, es tema que debemos entender todos culturalmente por la vía del convencimiento más que por el temor”.