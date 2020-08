Tribunal Constitucional revisará esta tarde la petición que podría destituir a Hugo Gutierrez

Esta jornada el Tribunal Constitucional revisará la petición que realizaron parlamentarios de Chile Vamos, con el objetivo de que el diputado Hugo Gutierrez cese en su cargo en el PC por "haber incitado, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público".

La causa será revisada a las 09:00 horas. Se anunciaron para alegar los abogados del grupo de diputados de Chile Vamos, Emiliano García y Jésica Torres, por 25 minutos en total.

Por su parte, Gutiérrez no contará con una defensa ya que expresó que "no me interesa lo que decrete el TC. No me voy a someter a una persecución política que han iniciado partidos políticos, que buscan mi destitución por el compromiso que tuve con el estallido social".