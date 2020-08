Hijo del matrimonio Luchsinger Mackay y huelga de Córdova: “Nadie quiere que esta persona se muera”

“Tenemos que seguir con nuestras vidas y en eso estamos”, así respondió Jorge Luchsinger Mackay esta mañana al comentar la decisión de la Corte Suprema que por 4 votos contra 1 rechazó el recurso de amparo del machi Celestino Córdova que solicitaba cumplir el resto de su condena a 18 años de cárcel –por la muerte del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivanne Mackay- en su rewe.

“La verdad que ayer estuvo dándole vueltas al cuento y nosotros no somos políticos, nos hemos visto involucrado en esto”, dijo en Radio Universo para luego agregar que “la trifulca que se arma respecto al condenado, para mí asesino de nuestros padres, creo que hay que contextualizar, es la punta de iceberg de un proceso que viene de antes”.

“Hay que ver dónde ocurrieron los hechos, esto ocurrió a madrugada del 3 al 4 de enero del 2013 en una casa propiedad de mis padres que estaba dentro de un campo, que había sido adquirido por mis padres en el 95 y formaba parte de campo que compró mi abuelo en el 1936”, señaló. “Aquí se habla mucho de los colonos, somos descendientes de colonos, pero estos campos habían sido comprados a particulares y previamente habían sido rematados por el Estado. Entonces aquí quiero ir al tema de que el gran responsable es el Estado que en su momento remató estas tierras fiscales”.

Luchsinger agregó que Córdova fue “condenado y tiene que ir a prisión sabiendo que en el sistema chileno que puede cumplir la mitad de la pena y tener beneficios carcelarios, pero resulta que llevamos 7 años y durante todo este transcurso habitualmente se hace saber de esta persona. Su grupo de apoyo, sus abogados, hacen que permanentemente esté en la contingencia por beneficios que él tendría en una calidad especial por su investidura, no sé si de médico, curandero, machi o como se llame. Hasta ahora hemos ido aceptando esos beneficios, pero llegamos hasta hace unos dos meses atrás en que la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados empieza a interceder por él porque sus voceros actúan para que salga de cárcel con un beneficio carcelario extremadamente beneficioso”.

“Se planteó en la Cámara la posibilidad de enviar una carta al Presidente, la Cámara rechazó eso y como le fue mal al grupo de apoyo, fueron va al Tribunal de Garantía, les fue mal y apelaron a la Corte de Apelaciones recusando a la jueza y también les fue mal, y finalmente llega a la Corte Suprema. Para nosotros no tendría por qué llegar a la Suprema, pero tiene privilegios y condiciones especiales en que esto llega a este nivel y para mí, lo de ayer es que nosotros estamos conformes, pero no es nada más, es un reo que debe seguir cumpliendo con su pena”.

“Por el apoyo político de ciertos sectores o de ciertos grupos aquí se ha presionado y él ha presionado con huelga de hambre, no es la primera, para tener beneficios especiales. Lo que nosotros hemos manifestado es que esta persona debe tener los mismos privilegios que cualquier reo en Chile, lo que él manifestaba es que producto de la pandemia tenga un régimen especial de estar en casa y han pasado 7 años de la muerte de nuestros padres”.

“No es controlable (si cumple sentencia en su casa) (…) la sentencia que se le dio es estar recluido en prisión y todas estas presiones el gobierno verá el revuelo que genera, y que nadie quiere que esta persona se muera, tienen que preocuparse por razones humanitarias o políticas, de que esta persona baje la huelga de hambre”.

“Deberíamos acostumbrarnos a que sea un tema legal o técnico, no tan visceral o dependiendo de las presiones que ejercen unos u otros grupos, para mí si es un beneficio estipulado en ley y que lo puede pedir cualquier otro reo, uno tiene que aceptarlo, así como he aceptado cosas peores”, dijo en alusión a que Córdova no recibió cadena perpetua.

Consultado sobre la situación actual que se vive en La Araucanía, Luchsinger señaló: “Creo que aquí hay un conjunto de malas políticas públicas que han incentivado la violencia, hay una ley indígena en que hay un sector del Congreso que no se allana a modificar ni un ápice sabiendo que esto incentiva la violencia. Es un negocio donde se mueve mucha plata, hay muchos beneficiados, involucra a personas que profitan de este conflicto y en la medida que eso ocurra, va a seguir creciendo”.

Luchsinger señaló que si el 2018 ellos accedieron a que Córdova saliera a visitar su rewe “fue por petición del consejo de lonkos, no de él (…) la víctima no es él, él es el victimario y no tengo que hablar con el victimario o asesino. Yo sí puedo conversar con otras personas para efectos de avanzar en un proceso, estamos dispuestos a dialogar, pero dialogar no es imponer las ideas de uno, es también aceptar otras y ceder en ciertas cosas”.

Al ser consultado por el plazo de 24 horas que dio ayer Córodova antes de iniciar una huelga seca, Luchsinger señaló que“él como cualquier preso, tiene derecho a decir o exigir lo que quiere, el problema es el que recibe esa información o qué hace con esa información y el Gobierno está haciendo lo posible como gobierno, esto fue resorte del Poder judicial”.

“Ellos argumentan que son presos políticos, yo creo que no, con varios antecedentes que cuento. Se considera que tiene condiciones especiales, del convenio 169, desde el primer día estoy escuchando del 169 y se le dieron condiciones especiales siempre, desde el primer día”.

“Mucha gente no sabe y piensa que el pobre de Celestino Córdova no ha tenido consideración por el trato a los pueblos indígena y resulta que desde el primer día a él nunca se le puso chaleco de imputado, por qué, no sé, seguro por el 169; se le puso un interlocutor intercultural para que traduzca lo que se decía, una cosa más del show y así tantas cosas que ocurrieron en el juicio y que conocieron los jueces para su sentencia, por eso decía yo ayer que esto es un poco más parte del show que hacen para pedir y exigir cosas, el problema es quien se lo acepta”, sostuvo.

“Yo vivo en la región y veo que la situación está más violenta porque no se logra controlar. Hay un tema policial, un tema de inclusión, muchas aristas políticas dentro de las cuales el Congreso es el que menos quiere participar, el gobierno de turno tiene límites”. “Hay posiciones intransables de un sector, ninguno quiere ceder, entonces eso hace que se creen falsas expectativas y luego haya desilusión, y mucha gente opte por ejercer fuerza para lograr objetivo porque es la única forma que obtienen resultados de verdad”.