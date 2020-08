Patricia Maldonado se refirió a polémica por ataque de "Nano" Calderón a su padre: "Voy a ser muy honesta en esto"

"Yo voy a ser muy honesta en esto. Por la amistad que a mi me unió durante 40 años con Raquel Argandoña, por la amistad que me unió a mí con Hernán Calderón, por yo conocer a su familia, no se me ocurría hacer un comentario a través de una pantalla", dijo Patricia Maldonado en su espacio "Las Indomables", haciendo referencia a la polémica generada por "Nano" Calderón, luego del ataque denunciado por su padre.

"Nunca en mi vida he hecho un comentario a mis amigas por la crianza de sus hijos", aseguró.

Con ello, aseguró sentir todo lo que están pasando. "Lamento profundamente lo que está ocurriendo. Yo creo que a ningún padre le gustaría, a ninguna mamá le gustaría y lamento profundamente por lo que puedan estar pasando muchos padres con sus hijos (...) Es todo lo que tengo que decir, no tengo nada más que decir referente a la familia Calderón Argandoña", cerró.