Ministro de Justicia por Celestino Córdova: “No hay autoridad de gobierno ni de tribunales que pueda autorizar lo que él solicita"

11:41 Hernán Larraín, sostuvo que aún sigue en pie la "propuesta final" de ocho puntos y la visita al rewe por parte del machi. "No hemos tenido una respuesta definitiva", aclaró.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó durante la mañana de este domingo la huelga de hambre seca que pretende iniciar el machi Celestino Córdova. El secretario de Estado, detalló que "personalmente hablamos con él", instancia en que le propusieron un acuerdo con ocho puntos, donde se agrega una visita a su rewe.

"Esa ha sido la propuesta que hemos construido, esa propuesta el machi no la respondió inmediatamente (...) él quería una permanencia en su rewe de meses", indicó.

Sin embargo, aseguró que "no hay autoridad, ni de gobierno ni de tribunales que pueda autorizar lo que él solicita. Por lo tanto, la propuesta final es esa, los ocho puntos más una visita a su rewe en los mismos términos en que lo hizo hace dos años, es decir, por 14 ó 15 horas”, zanjó, haciendo referencia al Gobierno y al sistema judicial.

Presentados esta propuesta, Larraín explicó que "desde entonces no hemos tenido una respuesta definitiva, hemos oído a las voceras, a veces decir una cosa y otras veces manifestar una distinta", añadiendo que "es una propuesta que no se ha retirado, y no ha habido ninguna retractación, en un proceso que hemos actuado siempre de buena fe".